Київ заговорив про новий етап у відносинах із Грузією

glavcom.ua
Після зустрічі Зеленського і Кобахідзе Україна заявила про готовність рухатися вперед

Україна готова відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією та продовжити конструктивний діалог після зустрічі лідерів обох країн у Єревані. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі грузинській медіаплатформі Euroscope, передає «Главком».

Сибіга назвав «історичною» зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.

«Це був хороший обмін думками. Ми відкриті до продовження цього конструктивного діалогу», – зазначив глава української дипломатії.

За його словами, найближчим часом у Кишиневі він проведе зустріч із міністеркою закордонних справ Грузії під час засідання Комітету міністрів Ради Європи.

Сибіга наголосив, що Україна прагне повернути двосторонні відносини у «належне дипломатичне русло». «Наші люди, наші суспільства заслуговують на це», – заявив міністр.

Водночас глава МЗС визнав, що між Києвом і Тбілісі залишаються «деякі чутливі питання». «Але ми готові рухатися вперед», – додав Сибіга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані провів першу особисту зустріч із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе, проти якого раніше Україна запровадила санкції. Після переговорів Зеленський заявив про готовність Києва зберігати діалог із Тбілісі попри наявність «невирішених питань» між країнами.

Водночас відносини між Україною та Грузією залишаються напруженими. Київ неодноразово звинувачував грузинську владу у сприянні обходу санкцій проти Росії, а також критикував заяви Іраклія Кобахідзе, які в Україні вважають співзвучними з риторикою Кремля. Окремим фактором напруги залишається справа експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який має українське громадянство та перебуває під вартою.

Крім того, у 2025 році в Грузії відбулися масові протести після парламентських виборів та рішення влади відкласти переговори про вступ до ЄС до 2028 року. На цьому тлі Володимир Зеленський запровадив санкції проти частини грузинської влади, зокрема проти почесного голови партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі та ще низки посадовців. Український президент заявляв, що ці обмеження спрямовані проти тих, хто, за його словами, «здає Грузію Путіну».

