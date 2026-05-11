Грузинська православна церква обрала нового Патріарха: що про нього відомо

Лариса Голуб
Митрополит Шіо
фото з відкритих джерел

Сьогодні, 11 травня, відбулися вибори нового очільника Грузинської православної церкви 

Священний Синод Грузинської православної церкви (ГПЦ) офіційно обрав нового Предстоятеля. Католикосом-Патріархом всієї Грузії став митрополит Сенакський і Чхороцкуський Шіо (Муджирі), який протягом останніх років виконував обов'язки місцеблюстителя престолу. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав митрополита Шіо з обранням на престол, інформує «Главком».

Рішення було ухвалене під час засідання Священного Синоду в Тбілісі. Кандидатуру митрополита Шіо підтримала більшість ієрархів. Це перша зміна церковного лідера в країні за майже пів століття. Новий Патріарх очолив Церкву після смерті Ілії II, який пішов із життя у березні цього року.

Що відомо про Предстоятеля Грузинської православної церкви

Митрополит Шіо (у світі – Елізбар Муджирі) народився в Тбілісі у 1969 році. Здобув освіту в Грузії та за кордоном, тривалий час займався адміністративним управлінням церквою.

Варто зазначити, що ще у 2017 році Ілія II особисто призначив його своїм місцеблюстителем, фактично визначивши його як свого наступника.

Церемонія інтронізації (офіційного введення на престол) запланована на 12 травня у кафедральному соборі Светіцховелі в Мцхеті.

Вітання від Епіфанія та Правосланої церкви України 

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній одним із перших надіслав вітання новообраному Патріарху. У своєму зверненні він наголосив на важливості місії, яку бере на себе Шіо III.

«Сердечно вітаю новообраного Предстоятеля сестринської Грузинської Православної Церкви з прийняттям високого та відповідального покликання – звершувати Першосвятительське служіння для ведення до спасіння грузинського народу та повноти ввіреної Церкви», – написав Епіфаній.

Очільник ПЦУ також висловив сподівання, що новий етап у житті Грузинської церкви принесе «істину, любов та мир».

Грузинська православна церква обрала нового Патріарха: що про нього відомо фото 1

«Главком» писав, що після зустрічі Зеленського і Кобахідзе Україна заявила про готовність рухатися вперед. Очільник закордонного відомства Андрій Сибіга наголосив, що Україна прагне повернути двосторонні відносини у «належне дипломатичне русло». «Наші люди, наші суспільства заслуговують на це», – заявив міністр. Водночас глава МЗС визнав, що між Києвом і Тбілісі залишаються «деякі чутливі питання».

Водночас відносини між Україною та Грузією залишаються напруженими. Київ неодноразово звинувачував грузинську владу у сприянні обходу санкцій проти Росії, а також критикував заяви Іраклія Кобахідзе, які в Україні вважають співзвучними з риторикою Кремля. Окремим фактором напруги залишається справа експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який має українське громадянство та перебуває під вартою.

