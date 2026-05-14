Новий патріарх Грузії Шіо III. Чи вдасться Тбілісі оминути російську пастку?

Єгор Голівець
Новий патріарх Грузії опинився у центрі суперечок через зв’язки з РФ
Шіо III вважають консервативним ієрархом із тісними зв’язками з російським церковним середовищем

У Росії сподіваються, що новий Католикос-Патріарх всієї Грузії Шіо III сприятиме зміцненню зв’язків між Грузинською православною церквою та Російською православною церквою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Російське привітання після інтронізації

Глава секції інтересів РФ при посольстві Швейцарії у Грузії Дмитро Олісов привітав нового предстоятеля ГПЦ після його інтронізації та висловив сподівання на поглиблення співпраці між церквами двох країн.

«Надіюся, що ваше майбутнє патріарше служіння сприятиме зміцненню традиційно довірчих зв’язків між сестринськими церквами Росії та Грузії», – йдеться у зверненні російського дипломата.

Як проходило обрання нового патріарха

Інтронізація нового патріарха відбулася у храмі Светіцховелі у Мцхеті. Напередодні у соборі Святої Трійці в Тбілісі 39 членів Священного синоду голосували за нового очільника Грузинської православної церкви.

57-річний митрополит Шіо, який після смерті Ілії II виконував обов’язки місцеблюстителя патріаршого престолу, отримав 22 голоси та був обраний новим патріархом.

Чому Шіо III називають суперечливою фігурою

Новий глава ГПЦ вважається однією з найбільш суперечливих постатей грузинської церковної ієрархії. Частина експертів та представників опозиційного середовища називають його «проросійським» через багаторічні зв’язки з російськими церковними структурами та консервативними політичними колами.

У миру Шіо III має ім’я Елізбар Муджирі. Він народився у Тбілісі, навчався у консерваторії за класом віолончелі, однак згодом вирішив присвятити себе церковному служінню.

Богословську освіту майбутній патріарх здобував не лише у Грузії, а й у Росії. Зокрема, навчався у Московській духовній академії, а також у Православному Свято-Тихонівському гуманітарному університеті, де у 2015 році захистив дисертацію з богослов’я.

Також Шіо III раніше служив настоятелем храму Георгія Побідоносця у Москві, який є одним із центрів грузинської православної діаспори у РФ.

Критики нового патріарха звертають увагу і на його дружбу з грузинським бізнесменом Леваном Васадзе, якого пов’язують із російськими політичними колами.

Дискусії про вплив Москви на ГПЦ

Дискусії навколо постаті Шіо III посилилися ще у 2017 році, коли Ілія II призначив його місцеблюстителем патріаршого престолу. Тоді частина грузинських аналітиків заявляла про можливий вплив Москви на внутрішні процеси у ГПЦ.

Водночас прихильники нового патріарха наголошують, що його консервативні погляди сформувалися ще у 1990-х роках у монастирському середовищі Грузії та не обов’язково свідчать про політичну залежність від Росії.

Обрання Шіо III стало першим випадком зміни очільника Грузинської православної церкви майже за пів століття. Його попередник Ілія II очолював ГПЦ із радянських часів та вважався однією з найавторитетніших постатей у грузинському суспільстві.

Нагадаємо, що Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав Шіо III з обранням на престол.

