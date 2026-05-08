Мати Саакашвілі розповіла, чим син найбільше цікавиться у тюрмі

Мати ув'язненого в Грузії колишнього президента країни та ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла, про що вони говорять під час рідкісних побачень крізь скло. За її словами, попри жорсткі обмеження, сина найменше цікавить власне здоров'я – натомість він постійно запитує про настрої людей і події у світі. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню LB.ua, пише «Главком».

«Про здоров'я ми найменше говоримо»

Побачення з сином у Аласанії – раз на місяць, через скло, по телефону, під запис. Часу завжди бракує. Тож мати була вражена, коли виявила: за цей обмежений час Саакашвілі майже не говорить про власне самопочуття.

«Про це ми найменше говоримо, бо йому цікаві зовсім інші теми: що відбувається у світі, що відбувається в нас, які настрої людей. Ось що його цікавить», – розповіла Аласанія.

Доступ до інформації у в'язниці жорстко обмежений: телевізор є, але далеко не всі канали. Йому дозволили зателефонувати доньці. «Але загалом все обмежено, все не так, як має бути», – зауважила мати.

Стежить за Україною і вдвічі хвилюється за доньку в Києві

Незважаючи на умови, Саакашвілі знаходить способи залишатися в курсі подій. У квітневому інтерв'ю LB.ua, яке йому передали через адвоката, він розповів, що добився доступу до кількох українських каналів, а в соцмережах йому щодня пишуть тисячі українців – у середньому близько 300 тисяч киян і одеситів щодня заходять на його сторінку.

За його словами, він підтримує зв'язок із президентом Зеленським через офіс, товаришує з Михайлом Подоляком і міністром оборони Михайлом Федоровим, а також із багатьма членами Верховної Ради.

Чотирирічна донька Жасмін і її мати зараз у Києві. «Коли його обстрілюють, я вдвічі більше хвилююся», – передав він через адвоката.

Одиночна камера, цементний пил і одна година на дворі

Умови, за яких Саакашвілі намагається стежити за світом, – вкрай тяжкі. Він перебуває в одиночній камері 23 години на добу. На одну годину випускають на прогулянку у маленький вольєр. Поруч із виправною установою №12 – цементний завод, ув'язнені цілодобово дихають пилом.

Аласанія підтверджує: коли вона через півтора місяця після повернення сина до в'язниці прийшла на побачення, ледве впізнала його – набряклого, без волосся, змарнілого. Набряки на руках, ногах та обличчі не зникають досі. До нього не пускають ані депутатів, ані незалежних лікарів – лише адвокатів і родину раз на місяць.

«Його серце дуже болить за вас»

Аласанія каже: попри все, думки сина постійно звернені до України. Він переживає, що через ув'язнення не може зараз бути там і допомагати.

«Його серце дуже болить за вас. Він просто обожнює Україну, вважає її Батьківщиною і дуже переживає, що в такий важкий час не може так активно допомагати й бути залученим», – передала слова сина мати.

Міхеіл Саакашвілі – третій президент Грузії, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації, радник президента Петра Порошенка й голова Виконавчого комітету реформ України за часів Володимира Зеленського. За ґратами перебуває з жовтня 2021 року – його затримали відразу після таємного повернення на батьківщину. За сукупністю вироків має провести у в'язниці 12 з половиною років – до квітня 2034 року. У квітні 2026 року відбулося чергове судове засідання – вже за новими звинуваченнями.





Нагадаємо, сам Саакашвілі розповів про умови утримання в інтерв'ю LB.ua від 6 квітня 2026 року: після отруєння важкими металами у 2022 році він щодня приймає близько десяти видів препаратів. До слова, у листопаді 2025 року Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених для обміну.