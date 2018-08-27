Під час хресного ходу Московської церкви закликали готуватися до війни (фотодоказ)

Диявол у спокушанні Христа в пустелі теж використовував цитати з Писання

Ще раз про прихід до Почаєва чоловіків у чорних футболках з написами «Приготовьтесь к войне...»

Отримав ще фото з хресного ходу, який минулої суботи прийшов з Кам‘янця-Подільського до Почаєва.

Перший кадр - з камери відеоспостереження. У верхньому лівому куту видно дату і час: «08-25-18 13:46:22» Тут можна побачити, що чоловіки у футболках «про війну» - не просто якісь випадкові маргінали, що прибилися до прочан (як зараз намагаються їх присутність пояснювати з боку МПвУ), а фактично охорона ходу, при чому доволі численна.

Другий кадр - ті самі особи, але з обличчя. Це фото - з офіційного сайту Лаври (що підтверджено іншими кадрами).

P.S. Щодо зауваження, ніби слова на спинах «просто цитата з Писання», - хочу сказати, що зазвичай цитата позначається (назва книги Писання, розділ та вірші). А ще - диявол у спокушанні Христа в пустелі теж використовував цитати з Писання. Цитування, вирване з контексту - не лише не зберігає авторитет Писання, але навіть навпаки - може бути ділом богопротивним.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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