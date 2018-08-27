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    Думки вголос

    Під час хресного ходу Московської церкви закликали готуватися до війни (фотодоказ)

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    Під час хресного ходу Московської церкви закликали готуватися до війни (фотодоказ)

    Диявол у спокушанні Христа в пустелі теж використовував цитати з Писання

    Ще раз про прихід до Почаєва чоловіків у чорних футболках з написами «Приготовьтесь к войне...»

    Отримав ще фото з хресного ходу, який минулої суботи прийшов з Кам‘янця-Подільського до Почаєва.

    Перший кадр - з камери відеоспостереження. У верхньому лівому куту видно дату і час: «08-25-18 13:46:22» Тут можна побачити, що чоловіки у футболках «про війну» - не просто якісь випадкові маргінали, що прибилися до прочан (як зараз намагаються їх присутність пояснювати з боку МПвУ), а фактично охорона ходу, при чому доволі численна.

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    Під час хресного ходу Московської церкви закликали готуватися до війни (фотодоказ)
    Під час хресного ходу Московської церкви закликали готуватися до війни (фотодоказ)
    Під час хресного ходу Московської церкви закликали готуватися до війни (фотодоказ)
    Під час хресного ходу Московської церкви закликали готуватися до війни (фотодоказ)
    Під час хресного ходу Московської церкви закликали готуватися до війни (фотодоказ)

    Другий кадр - ті самі особи, але з обличчя. Це фото - з офіційного сайту Лаври (що підтверджено іншими кадрами).

    P.S. Щодо зауваження, ніби слова на спинах «просто цитата з Писання», - хочу сказати, що зазвичай цитата позначається (назва книги Писання, розділ та вірші). А ще - диявол у спокушанні Христа в пустелі теж використовував цитати з Писання. Цитування, вирване з контексту - не лише не зберігає авторитет Писання, але навіть навпаки - може бути ділом богопротивним.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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