Старий Новий рік. Задумайтеся, що це таке

Про «культурні скрєпи»

Цікаво, що святкують ті, хто вітають зі «старим Новим роком»?

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В церковному календарі Новий рік – 1 вересня. Хоч за новим, хоч за старим календарями. У вересні – не в січні.

А от у світському календарі – 1 січня.

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За юліанським календарем 1-го січня Новий рік стали святкувати після реформи царя Петра І Романова, який наказав у 1699/1700 р. перенести святкування Нового року з 1 вересня на 1 січня, але за юліанським календарем. Тобто як в Європі, але по-московськи.

І так світський Новий рік за юліанським календарем святкували в Російській імперії аж до її падіння у 1917 р.

Однак на українських землях під владою Габсбурґів Новий рік 1 січня святкували за григоріанським календарем. Також в УНР і Українській Державі часів революції 1917-20 рр. святкували 1 січня за григоріанським календарем.

Отже «старий Новий рік» – це спогад про святкування, притаманне суто Російській імперії та її світському календарю. Така собі «культурна скрєпа».

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Яка нічого спільного ані зі справді українською традицією, ані з церковним календарем – не має. Бо навіть у колядках «той другий празник – святого Василя», але ніякий не Новий рік, тим більше – «старий».