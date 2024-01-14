Головна Думки вголос Митрополит Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Старий Новий рік. Задумайтеся, що це таке

glavcom.ua
«В церковному календарі Новий рік – 1 вересня. А от у світському календарі – 1 січня»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Про «культурні скрєпи»

Цікаво, що святкують ті, хто вітають зі «старим Новим роком»?

В церковному календарі Новий рік – 1 вересня. Хоч за новим, хоч за старим календарями. У вересні – не в січні.

А от у світському календарі – 1 січня.

За юліанським календарем 1-го січня Новий рік стали святкувати після реформи царя Петра І Романова, який наказав у 1699/1700 р. перенести святкування Нового року з 1 вересня на 1 січня, але за юліанським календарем. Тобто як в Європі, але по-московськи.

І так світський Новий рік за юліанським календарем святкували в Російській імперії аж до її падіння у 1917 р.

Однак на українських землях під владою Габсбурґів Новий рік 1 січня святкували за григоріанським календарем. Також в УНР і Українській Державі часів революції 1917-20 рр. святкували 1 січня за григоріанським календарем.

Отже «старий Новий рік» – це спогад про святкування, притаманне суто Російській імперії та її світському календарю. Така собі «культурна скрєпа».

Яка нічого спільного ані зі справді українською традицією, ані з церковним календарем – не має. Бо навіть у колядках «той другий празник – святого Василя», але ніякий не Новий рік, тим більше – «старий».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія пропаганда соціум Українська православна церква новорічні свята Різдвяні свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закриття мосту для ремонту росіяни «перекрутили», як заборону виїзду для всіх чоловіків
Центр протидії дезінформації розвінчав фейк про закриття виїздів з Києва
10 сiчня, 12:59
Причини обмеження доступу до сайту ПЦУ не вказані
Росія заблокувала сайт Православної Церкви України
9 сiчня, 06:00
Понтифік заявив, що сурогатне материнство «згубно впливає на людство»
Папа Римський закликав заборонити сурогатне материнство
8 сiчня, 17:22
Скотт Ріттер є одним із пропагандистів Кремля
Прибічник Путіна та засуджений за педофілію: кадировці помпезно зустріли Скотта Ріттера
8 сiчня, 12:50
Про маркери москвославія
Про маркери москвославія
7 сiчня, 19:16
Епіфаній освятив води Дніпра
Епіфаній освятив води Дніпра на Водохреще (фото, відео)
6 сiчня, 13:25
Росія вступає в період трансформації системи
Кіркоров, гола вечірка і вибух десантного корабля у Феодосії. Ви не бачите зв'язку, а він є?
28 грудня, 2023, 10:47
Маємо простий вибір – або ми захистимо себе і свою не ідеальну державу зараз, або загинуть мільйони
Розмова з київським таксистом, або Як нам далі воювати?
23 грудня, 2023, 16:16
Росіяни використовують сучасні технології для поширення власної брехні
Пропагандисти Путіна залучили штучний інтелект до розповсюдження брехні
15 грудня, 2023, 13:55

Митрополит Євстратій (Зоря)

Старий Новий рік. Задумайтеся, що це таке
Старий Новий рік. Задумайтеся, що це таке
Про маркери москвославія
Про маркери москвославія
Москвославіє та православʼя
Москвославіє та православʼя
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
Чи треба святкувати під час війни?
Чи треба святкувати під час війни?
Московський патріархат та окупація. Показова ситуація
Московський патріархат та окупація. Показова ситуація

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
84K
Скільки людей залишилося в Україні: демографка озвучила цифри
62K
Перерахунок пенсій: хто залишиться без березневої індексації
41K
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
22K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua