Папа Римський закликав заборонити сурогатне материнство

Понтифік включив сурогатне материнство до списку загроз «глобальному миру та людській гідності»

Папа Римський Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства. Понтифік включив його до списку загроз «глобальному миру та людській гідності», повідомляє Associated Press.

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У зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, понтифік перерахував проблеми, які згубно впливають на людство. Однією з них він назвав сурогатне материнство.

Папа зазначив, що у сучасному світі життя ненародженої дитини «перетворене на об'єкт торгівлі».

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«Вважаю підлою практику так званого сурогатного материнства, яка являє собою грубе порушення гідності жінки й дитини, засноване на експлуатації ситуаційних матеріальних потреб матері», – сказав він.

Понтифік також наголосив, що дитина є даром, а не «основою комерційного контракту». Тому він закликав до заборони цієї практики в усьому світі.

Також у своєму зверненні Папа Франциск згадував війну в Україні, війну між Ізраїлем і ХАМАС, міграцію, кліматичні кризи, виробництво звичайної та ядерної зброї.

Крім того, під час промови понтифік публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України, хоча раніше цього уникав.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикану про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Нещодавно понтифіку виповнилося 87 років. З цієї нагоди у Ватикані відбулася традиційна вечірка з цирковою виставою та частуванням тортом.