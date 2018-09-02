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    Думки вголос

    Вирішальний момент для незалежності Української церкви

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    <span>&nbsp;</span><span>Вселенський патріарх Варфоломій</span> - Вирішальний момент для незалежності Української церкви
     Вселенський патріарх Варфоломій

    Про що говоритимуть у Константинополі

    Синакс (зібрання) архієреїв Константинопольського Патріархату розглядатиме сьогодні та завтра наступні питання:

    1. Автокефалія, право її надання Вселенським Патріархатом - йдеться про теоретичне, канонічне та історичне обґрунтування права Патріархату самому надавати автокефалію;
    2. Апеляції до Вселенського Патріарха, право приймати їх та виносити рішення - йдеться про право розглядати звернення тих, хто оскаржує вироки, винесені в Помісних Церквах, на підставі канонічних прерогатив Константинополя бути найвищою апеляційною інстанцією (окрім Вселенського собору, звичайно);
    3. Інформація про діалог з Помісними Церквами щодо питання автокефалії (тобто щодо роботи відповідної делегації, яка у травні - серпні відвідувала Церкви);
    4. Церковна проблема України - йдеться про весь комплекс питань як історичного характеру (акт 1686 р.), так і сучасності;
    5. Питання, пов‘язані з Охридською Архієпископією (Македонською Церквою) - яка теж просить про визнання автокефалії та ієрархи якої «позбавлені сану» з боку Сербського патріархату;
    6. Питання щодо функціонування єпархій Вселенського Патріархату (поза межами Туреччини) - широке питання, яке стосується як країн православної діаспори, так і Нових територій (Північної Греції).
    7. Розвиток богословської науки.
    8. Питання, пов‘язані із Всеправославним Собором на Криті - попередній Синакс відбувся майже за рік до Собору.

    Бачу, що мої дані більш-менш збігаються з тими, які є в інших джерелах.

    Формат цього Синаксу не передбачає необхідності ухвалення якихось рішень, але і не виключає повністю можливості, що рішення чи рекомендації будуть формально ухвалені. Однак більш вірогідно, що сам факт доповідей за питаннями і думки, які там будуть стверджені, вважатиметься за підсумками Синаксу - офіційною позицією та підґрунтям до подальших дій Константинополя.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    церква УПЦ КП релігія Вселенський патріарх Варфоломій автокефалія
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