Вирішальний момент для незалежності Української церкви

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Вселенський патріарх Варфоломій

Про що говоритимуть у Константинополі

Синакс (зібрання) архієреїв Константинопольського Патріархату розглядатиме сьогодні та завтра наступні питання:

Автокефалія, право її надання Вселенським Патріархатом - йдеться про теоретичне, канонічне та історичне обґрунтування права Патріархату самому надавати автокефалію; Апеляції до Вселенського Патріарха, право приймати їх та виносити рішення - йдеться про право розглядати звернення тих, хто оскаржує вироки, винесені в Помісних Церквах, на підставі канонічних прерогатив Константинополя бути найвищою апеляційною інстанцією (окрім Вселенського собору, звичайно); Інформація про діалог з Помісними Церквами щодо питання автокефалії (тобто щодо роботи відповідної делегації, яка у травні - серпні відвідувала Церкви); Церковна проблема України - йдеться про весь комплекс питань як історичного характеру (акт 1686 р.), так і сучасності; Питання, пов‘язані з Охридською Архієпископією (Македонською Церквою) - яка теж просить про визнання автокефалії та ієрархи якої «позбавлені сану» з боку Сербського патріархату; Питання щодо функціонування єпархій Вселенського Патріархату (поза межами Туреччини) - широке питання, яке стосується як країн православної діаспори, так і Нових територій (Північної Греції). Розвиток богословської науки. Питання, пов‘язані із Всеправославним Собором на Криті - попередній Синакс відбувся майже за рік до Собору.

Бачу, що мої дані більш-менш збігаються з тими, які є в інших джерелах.

Формат цього Синаксу не передбачає необхідності ухвалення якихось рішень, але і не виключає повністю можливості, що рішення чи рекомендації будуть формально ухвалені. Однак більш вірогідно, що сам факт доповідей за питаннями і думки, які там будуть стверджені, вважатиметься за підсумками Синаксу - офіційною позицією та підґрунтям до подальших дій Константинополя.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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