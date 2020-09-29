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    Думки вголос

    Війна у Карабаху: розкол дружби Ердогана і Путіна

    • Андрій Зубов

      Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

    • Розсилка
    Війна у Карабаху: розкол дружби Ердогана і Путіна

    Прояснення ситуації...

    Мовою оригіналу

    Первые сутки войны в Карабахе унесли уже десятки, если не сотни жизней. Чувство скорби переполняет сердце. Как всегда политики выдумывают себе геополитические игрушки, от игры в которые гибнут и страдают простые люди, а ведь каждый из них мог бы мирно жить в своей семье, под крышей своего дома.

    Теперь становится ясно, что верен был первый из предложенных мной вариантов. Таким образом, не только Азербайджан противостоит Армении в Карабахе, но Турция, всецело гласно поддержавшая Азербайджан, противостоит России, как кажется, защищающей Армению. Раскол странной дружбы Эрдогана и Путина прошел уже не через Идлиб и Ливию, а через Южный Кавказ. Думаю, что этого нового испытания «дружба» двух тиранов не выдержит. Они оба, и Эрдоган и Путин, свято считают Южный Кавказ «своим», вспоминая былые границы исчезнувших империй. И за эти фантомные границы они теперь могут вступить в настоящий конфликт руками двух народов, которые сами могут и должны жить в мире друг с другом.

    Для двух рухнувших империй, Османской и Российской, для их амбициозных лидеров с сомнительной легитимностью, война на Южном Кавказе - геополитическая игра и испытание нового оружия, для истерзанных веком большевизма народов Азербайджана и Армении - это трагедия. И сами народы должны сделать всё, чтобы эта трагедия взаимного истребления не осуществилась. Судьба Карабаха\Арцаха может быть решена и должна быть решена мирно, без пролития крови. Ведь это дикарство - воевать за землю убивая людей, которым жить на этой земле и возделывать её. Кому нужна земля без людей? Только маньякам геополитики.

    Сейчас восстановить мир в Карабахе очень трудно, но это необходимо.

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    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Росія війна Путін Азербайджан Арменія
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