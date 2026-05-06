Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон обрала несподівану лінію захисту

Адвокатка Лариса Криворучко заявила, що захист підозрюваного наполягає на врахуванні «архівних фактів» біографії Ірини Фаріон
фото: varta1.com.ua

Адвокат Лариса Криворучко пригадала молодість Ірини Фаріон, намагаючись виправдати В’ячеслава Зінченка

Захист підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка вирішив спробувати виправдати його, акцентуючи увагу на біографії загиблої, зокрема її перебуванні в Комуністичній партії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис адвокатки Лариси Криворучко в Facebook.

Адвокат підозрюваного наголосила, що сторона захисту «з повагою ставиться до пам’яті Ірини Фаріон», проте вважає за необхідне враховувати історичний контекст. Зокрема, вона заявила про архівні документи, що підтверджують членство Фаріон у Комуністичній партії Радянського Союзу (КПРС).

За даними захисту, протоколи засідань парткому Львівського державного університету ім. І. Франка свідчать, що вона вступила до лав КПРС у 1987 році. Документів про її вихід із партії до моменту заборони КПРС у 1991 році не виявлено.

«Це факти біографії, які не є оцінкою її подальшої діяльності, але підкреслюють складність історичного контексту», – заявила адвокатка. 

скриншот: Лариса Криворучко/Facebook

У коментарях до допису користувачі соцмережі висловили здивування недоречністю наведених фактів біографії мовознавиці до її вбивства. 

Зазначимо, 5 травня у Шевченківському суді Львова відбулося засідання у справі обвинуваченого у вбивстві Фаріон В'ячеслава Зінченка. Адвокатка Лариса Криворучко подала клопотання про відвід секретарки суду та колегії судів. Їй відмовили. У перервах між адвокатка Криворучко спілкувалася з обвинуваченим російською мовою. 

Нагадаємо, напад на громадську діячку та мовознавицу Ірину Фаріон стався ввечері 19 липня біля її помешкання: невідомий поцілив мовознавиці в голову та зник. Попри екстрену госпіталізацію до лікарні святого Пантелеймона та складну операцію, лікарі не змогли врятувати життя професорки.

Вже за кілька днів правоохоронці розповсюдили орієнтування на підозрюваного, а 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного Вʼячеслава Зінченка. Очільник МВС Ігор Клименко заявляв про наявність неспростовних доказів його провини.

Наразі хлопець перебуває під вартою без можливості звільнення під заставу. Фігуранту інкримінують умисне вбивство на ґрунті національної нетерпимості та незаконне поводження зі зброєю, що передбачає довічне ув'язнення.

За інформацією прокурора Дмитра Петльованого, слідчі провели понад 60 експертиз та опитали близько 1 500 свідків. Справа, що налічує 30 томів, була передана до суду наприкінці 2024 року.

Раніше суд у Львові продовжив підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Додамо, що ще в 2024 році Ірина Фаріон розповідала про своє комуністичне минуле, яке за її словами, тривало один рік.

