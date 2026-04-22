Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)

Суд продовжив арешт Зінченку

Суд у Львові продовжив підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Також під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство. Він заявив, що не вбивав Ірину Фаріон.

Як відомо, 20 квітня В’ячеслав Зінченко оголосив голодування, заявивши про порушення його конституційних прав під час судового процесу. Зокрема, за його словами, йому відмовляють у задоволенні клопотань, які мають забезпечити право на захист.

Згодом мати обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка звернулася до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця зі скаргою на умови утримання її сина в СІЗО.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.