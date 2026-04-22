Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)
В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
фото: «Суспільне»

Суд продовжив арешт Зінченку

Суд у Львові продовжив підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Також під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство. Він заявив, що не вбивав Ірину Фаріон.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Як відомо, 20 квітня В’ячеслав Зінченко оголосив голодування, заявивши про порушення його конституційних прав під час судового процесу. Зокрема, за його словами, йому відмовляють у задоволенні клопотань, які мають забезпечити право на захист.

Згодом мати обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка звернулася до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця зі скаргою на умови утримання її сина в СІЗО.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Читайте також:

Теги: суд вбивство Ірина Фаріон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутат причетний до трагічної пожежі в Будинку профспілок, що сталась 2 травня 2014 року
Колишній депутат з Одещини постане перед судом за держзраду та співпрацю з ворогом
23 березня, 10:49
Фігуранту інкриміновано державну зраду
Убивство Парубія. Львівський суд почав розгляд справи
24 березня, 12:23
Протестувальники у січні зібралися під час мітингу за Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE
Влада Міннесоти подала до суду на адміністрацію Трампа через вбивства на протестах
25 березня, 05:29
«Заходимо на друге коло»: Коломойського знову не доставили на засідання ТСК
Коломойського знову не доставили на засідання ТСК
27 березня, 18:00
Чоловіку, який напав на ТЦК, призначили цілодобовий домашній арешт
Суд обрав запожіний захід нападнику на військового ТЦК у Харкові
8 квiтня, 17:59
Попри заперечення обвинуваченим будь-яких стосунків із постраждалою, суд визнав його винним у зґвалтуванні
У Києві оголошено вирок ґвалтівнику 15-річної дівчини: деталі справи
8 квiтня, 13:19
За умовами договору, орендарю дозволили використовувати площі за будь-яким цільовим призначенням на власний розсуд
Приміщення коледжу на Харківському шосе буде повернуто державі: рішення суду
14 квiтня, 14:01
Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади
Справа на мільйон: заступника командира 58 бригади відправили за грати із рекордною заставою
17 квiтня, 19:34
Засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу експатрульним, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Голосієві. 21 квітня 2026 року
Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві
Вчора, 16:18

Кримінал

Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)
Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)
Суд перейнявся здоров’ям Шуфрича. «Главком» дізнався, як одіозний політик вирвався з-за грат
Суд перейнявся здоров’ям Шуфрича. «Главком» дізнався, як одіозний політик вирвався з-за грат
Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)
Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)
Викрито масштабний наркобізнес «Хімпром». Що відомо про схему, яку організував громадянин РФ (фото)
Викрито масштабний наркобізнес «Хімпром». Що відомо про схему, яку організував громадянин РФ (фото)
На Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих – неповнолітні
На Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих – неповнолітні

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua