Правоохоронці повідомили Дубінському про підозру

Нардепу Дубінському інкримінують держзрад
Слідство заявило про системне поширення проросійських наративів у соцмережах

Правоохоронні органи повідомили народному депутату України Олександру Дубінському про підозру у державній зраді. Про це «Главкому» повідомили джерела у правоохоронних органах.

Підозру оголошено за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Йдеться про вчинення державної зради за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Слідство вважає, що Дубінський здійснював умисні дії на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надавав допомогу державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.

За версією правоохоронців, депутат системно використовував власні інформаційні ресурси для поширення тез, вигідних Росії. Йдеться про дописи, публікації, аудіо- та відеозвернення у Telegram, Facebook та Instagram.

Зміст цих матеріалів, за оцінкою слідства, був спрямований на підрив довіри до державних інституцій, дискредитацію внутрішньої та зовнішньої політики України, а також створення передумов для зриву мобілізації.

У межах розслідування правоохоронці дослідили понад 50 відеозвернень і публікацій, розміщених на різних інформаційних ресурсах, у тому числі російських. За результатами експертиз, у цих матеріалах виявлено ознаки поширення установок, характерних для російської пропаганди.

Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Раніше київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу генпрокурора та скасував рішення суду першої інстанції про можливість внесення застави для підозрюваного у держзраді народного депутата.

 

