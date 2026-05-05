Комбату Герсаку обрали запобіжний захід

Дарія Демяник
Віталій Герсак
фото з відкритих джерел

Суд відмовив Офісу генпрокурора та Дердбюро розслідувань в арешті Герсака

5 травня 2026 року в Печерському районному суді міста Києва відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу у справі про обвинувачення в незаконному збагаченні командира 423 окремого батальйону безпілотних систем Віталія Герсака. 

Слідчі ДБР звинувачують Герсака у тому, що у 2020-2021 р.р. перебуваючи на посаді начальника УСБУ в Миколаївській області, ним було неправомірно набуто майно, вартість якого перевищує офіційні доходи на 22 млн грн. 

Сам Віталій Герсак категорично відкидає висунуті проти нього обвинувачення і вважає справу замовною. «Для мене, як для людини з 20-річним стажем оперативної роботи, уся ця справа виглядає нікчемною. Вона заснована на сумнівних, з професійної точки зору, «заготовках» часів Баканова-Наумова, які свого часу так і не змогли мені нічого інкримінувати» - заявляє Герсак. 

За словами комбата, він жодного дня не володів тим майном, про яке каже сторона обвинувачення, а його родичі усе життя заробляли чималі гроші і мали можливість набути будь-які активи. Після звільнення зі служби Герсак займався підприємницькою діяльністю за кордоном. «У мене немає жодного бажання втягуватися у ці ігрища. Нехай цим займаються мої адвокати, а моя справа захищати Україну – заявляє комбат Герсак. 

Присутні на судовому засіданні активісти і ветерани також звертають увагу на низку суперечностей у цій справі. «Чому події шестирічної давнини тільки зараз зацікавили слідчих? Невже ця справа є настільки принциповою, що треба обезголовлювати один з ключових батальйонів на критично важливому Запорізькому напрямку? Таке враження що фронт навмисно руйнується руками агентів ФСБ в українській владі» – заявляє інвалід війни, ветеран-захисник, легендарний розвідник із позивним «Єврей».  

Під час судового засідання стало відомо, що до суду із клопотанням про взяття на поруки командира 423 ОБ БПС підполковника Герсака звернулися командувач ОК «Південь» генерал-майор ЗСУ М.Сидоренко та командувач 20-го армійського корпусу полковник Заїць. 

Відповідно до рішення суду, у задоволенні клопотання ДБР та ОРП про тримання Герсака під вартою – відмовлено. Натомість, застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн, які треба внести протягом п’яти днів.  

Як повідомлялося раніше, напочатку 2022 року підполковник Герсак добровільно мобілізувався до лав ЗСУ і на момент вручення підозри обіймав посаду командира 423 ОБ БПС, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Наприкінці 2025 року Герсака було нагороджено Орденом Богдана Хмельницького ІІІ Ступеня «За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку». 

1 травня 2026 року співробітники ДБР висунули Герсаку обвинувачення у незаконному збагаченні в 2020-2021 р.р., коли той очолював УСБУ в Миколаївській області. За словами слідчих, у зазначений період на найближчих родичів Герсака було оформлено майно, вартість якого перевищує розміри його офіційних доходів на суму 22 млн. грн. 

