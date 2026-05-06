Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби

Лариса Голуб
фото: Дніпропетровська ОВА

Завтра, 7 травня, у Дніпрі буде день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки 

У Дніпрі 7 травня, вшановуватимуть пам'ять мирних мешканців, які стали жертвами ворожих обстрілів протягом останніх півтора тижня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов, інформує «Главком».

День жалоби оголошено за загиблими внаслідок терористичних атак РФ у період із 25 квітня по 6 травня. За цей час через дії агресора у місті обірвалося життя 14 людей.

Мерія наголошує, що за останні десять днів Росія знову забрала десятки життів мирних мешканців, що змусило місто вкотре оголосити жалобу.

Згідно з розпорядженням, у четвер, 7 травня:

  • На будівлі міської ради, а також на спорудах комунальних підприємств та установ міста буде приспущено Державні Прапори України.
  • Підприємствам та організаціям усіх форм власності рекомендується долучитися до вшанування пам’яті загиблих, вивісивши прапори з чорними стрічками.
  • Телерадіокомпаніям та розважальним закладам рекомендовано обмежити трансляцію розважального контенту та проведення масових заходів. 

«Главком» писав, що 28 квітня російські окупаційні війська протягом дня здійснили масований обстріл трьох районів Дніпропетровської області. Використовуючи артилерію та дрони-камікадзе, ворог атакував мирні міста та села 48 разів. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

Нагадаємо, російські війська атакували Криничанську громаду на Дніпропетровщині. Ворог поцілив поблизу автозаправної станції, що призвело до пожежі та поранень мирних мешканців. Лише завдяки щасливому випадку вдалося уникнути масової загибелі дітей, які перебували в епіцентрі удару. 

Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
