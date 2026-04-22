Мати звинуваченого у вбивстві Фаріон поскаржилася Уповноваженому з прав людини

Жінка заявила про сухе голодування сина та назвала його стан тяжким

Мати обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка звернулася до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця зі скаргою на умови утримання її сина в СІЗО. Про це вона повідомила кореспонденту «Главкома» під час судового засідання у справі.

За словами Олени Зінченко, її син вже п’ятий день голодує без води, що суттєво вплинуло на його самопочуття. «Вчора сказав, що почуває себе не дуже добре, бо вже йде п’ятий день, як він голодує без води. Я спочатку думала, що він п'є воду, бо просив передати. Вчора сказав, що не випив і краплі», – розповіла вона.

Водночас жінка не змогла підтвердити, чи надається її сину медична допомога в ізоляторі. «Він нічого про це не казав», – зазначила вона, відповідаючи на питання про доступ лікарів та можливе застосування крапельниць.

За словами Олени Зінченко, окрім роботи з адвокатами, вона звернулася до омбудсмена з проханням втрутитися в ситуацію. «Я телефонувала уповноваженому з прав людини Дмитру Лубінцю – просила, щоб допомогли. Бо на суху довго голодувати не можна. Він раніше ніколи не голодував», – повідомила жінка.

Водночас вона додала, що наразі очікує відповіді від офісу омбудсмена. «На жаль, усе не робиться швидко. Чекаю відповіді», – сказала вона.

Мати підозрюваного також наголосила, що планує особисто перевірити стан сина під час побачення, однак не впевнена, що зустріч відбудеться. «У мене є дозвіл, завтра збираюсь на побачення – побачу, в якому він стані. Але він мені сказав, що не знає, чи зможе прийти. Залежить від того, як почуватиметься. Становище дуже тяжке», – заявила вона.

Як відомо, 20 квітня В’ячеслав Зінченко оголосив голодування, заявивши про порушення його конституційних прав під час судового процесу. Зокрема, за його словами, йому відмовляють у задоволенні клопотань, які мають забезпечити право на захист.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.