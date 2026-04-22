Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мати звинуваченого у вбивстві Фаріон поскаржилася Уповноваженому з прав людини

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зінченко оголосив голодування під час чергового засідання суду
фото: Укрінформ

Жінка заявила про сухе голодування сина та назвала його стан тяжким

Мати обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка звернулася до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця зі скаргою на умови утримання її сина в СІЗО. Про це вона повідомила кореспонденту «Главкома» під час судового засідання у справі.

За словами Олени Зінченко, її син вже п’ятий день голодує без води, що суттєво вплинуло на його самопочуття. «Вчора сказав, що почуває себе не дуже добре, бо вже йде п’ятий день, як він голодує без води. Я спочатку думала, що він п'є воду, бо просив передати. Вчора сказав, що не випив і краплі», – розповіла вона.

Водночас жінка не змогла підтвердити, чи надається її сину медична допомога в ізоляторі. «Він нічого про це не казав», – зазначила вона, відповідаючи на питання про доступ лікарів та можливе застосування крапельниць.

За словами Олени Зінченко, окрім роботи з адвокатами, вона звернулася до омбудсмена з проханням втрутитися в ситуацію. «Я телефонувала уповноваженому з прав людини Дмитру Лубінцю – просила, щоб допомогли. Бо на суху довго голодувати не можна. Він раніше ніколи не голодував», – повідомила жінка.

Водночас вона додала, що наразі очікує відповіді від офісу омбудсмена. «На жаль, усе не робиться швидко. Чекаю відповіді», – сказала вона.

Мати підозрюваного також наголосила, що планує особисто перевірити стан сина під час побачення, однак не впевнена, що зустріч відбудеться. «У мене є дозвіл, завтра збираюсь на побачення – побачу, в якому він стані. Але він мені сказав, що не знає, чи зможе прийти. Залежить від того, як почуватиметься. Становище дуже тяжке», – заявила вона.

Як відомо, 20 квітня В’ячеслав Зінченко оголосив голодування, заявивши про порушення його конституційних прав під час судового процесу. Зокрема, за його словами, йому відмовляють у задоволенні клопотань, які мають забезпечити право на захист.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Читайте також:

Теги: СІЗО Ірина Фаріон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua