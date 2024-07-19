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Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху
Поранення Ірини Фаріон було несумісне з життям
фото з відкритих джерел

Стан мовознавиці Ірини Фаріон після замаху був критичний

Колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після скоєного замаху. Про це повідомив голова Львівської ОВА Козицький.

«Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни», – повідомив Козицький та додав, що пошуки нападника ще тривають.

Про смерть Ірини Фаріон повідомив і мер Львова Андрій Садовий.

«Біда. Стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти! Дякую правоохоронним органам, які активно працюють над цим. Замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність», – написав Садовий.

Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

Ірина Фаріон була відомою громадською діячкою, філологинею, професоркою, членкинею партії «Свобода».

Нагадаємо, на ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Сьогодні ввечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Поліція Львівської області фактично підтвердила факт замаху на Ірину Фаріон. Наразі встановлюються обставини замаху на життя мовознавиці.

Як зазначається, подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова. «Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Жінку із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню. Правоохоронці вживають заходи для затримання стрілка», – йдеться в повідомленні.

У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який здійснив замах на громадську діячку та мовознавицю Ірину Фаріон.

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Теги: Ірина Фаріон смерть

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