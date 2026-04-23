Убила військового під час побачення. На Закарпатті поліція затримала російську агентку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Убила військового під час побачення. На Закарпатті поліція затримала російську агентку
Фігурантці загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
За даними слідства, жінка підсипала в напій військового заздалегідь підготовлену речовину, після вживання якої за кілька годин він помер

Правоохоронці затримали 26-річну мешканку Запоріжжя. За даними слідства, вона за вказівкою російських спецслужб вбила українського військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Як кажуть поліцейські, 13 квітня в одній з орендованих квартир в Ужгороді було виявлено мертвим військовослужбовця ЗСУ. Первинно обставини вказували на природну смерть. Однак у ході подальшого розслідування співробітники поліції встановили російський слід у цій справі.

«Відпрацьовуючи останні контакти померлого, оперативникам вдалося з’ясувати, що на момент смерті у квартирі разом з потерпілим перебувала 26-річна уродженка міста Запоріжжя. За її словами, напередодні вони разом із військовослужбовцем відпочивали та, ймовірно, він помер через надмірне вживання алкоголю», – вказує слідство.

Водночас версію спростували результати оперативних заходів, проведених співробітниками Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці з’ясували, що жінка діяла під чітким керівництвом куратора з РФ.

Правоохоронці з’ясували, що жінка діяла під чітким керівництвом куратора з РФ
Правоохоронці з’ясували, що жінка діяла під чітким керівництвом куратора з РФ
«Орієнтовно місяць тому жінку було завербовано російськими спецслужбами. Останні використали дані зловмисниці та створили акаунт на сайті знайомств. Саме там вони розшукали потерпілого військовослужбовця, вели з ним бесіду та домовилися про зустріч. Надалі з військовим завербована контактувала самостійно», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, під час зустрічі в орендованій квартирі жінка підсипала в напій військового заздалегідь підготовлену речовину, після вживання якої вже за кілька годин він помер. «Жінка повідомила куратору про стан чоловіка та, за його вказівками, намагалася приховати сліди злочину – знищила ємність із залишками речовини та, дочекавшись ранку, викликала швидку допомогу», – кажуть правоохоронці.

Підозрювану було затримано того ж дня. Всі зібрані матеріали слідчі передали до Служби безпеки України. Дії затриманої кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їй загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі. Затримано агентку Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

До слова, СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти та готувала замахи.

Збитків майже на пів мільярда. Правоохоронці викрили схему розкрадання грошей «Укренерго»
У Львові сталася стрілянина: поліція повідомила перші деталі
Убила військового під час побачення. На Закарпатті поліція затримала російську агентку
Убила військового під час побачення. На Закарпатті поліція затримала російську агентку
Справа «щура» в СБУ. Козюра хоче, щоб його обміняли в РФ
Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
