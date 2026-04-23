Убила військового під час побачення. На Закарпатті поліція затримала російську агентку

Фігурантці загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

За даними слідства, жінка підсипала в напій військового заздалегідь підготовлену речовину, після вживання якої за кілька годин він помер

Правоохоронці затримали 26-річну мешканку Запоріжжя. За даними слідства, вона за вказівкою російських спецслужб вбила українського військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Як кажуть поліцейські, 13 квітня в одній з орендованих квартир в Ужгороді було виявлено мертвим військовослужбовця ЗСУ. Первинно обставини вказували на природну смерть. Однак у ході подальшого розслідування співробітники поліції встановили російський слід у цій справі.

«Відпрацьовуючи останні контакти померлого, оперативникам вдалося з’ясувати, що на момент смерті у квартирі разом з потерпілим перебувала 26-річна уродженка міста Запоріжжя. За її словами, напередодні вони разом із військовослужбовцем відпочивали та, ймовірно, він помер через надмірне вживання алкоголю», – вказує слідство.

Водночас версію спростували результати оперативних заходів, проведених співробітниками Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці з’ясували, що жінка діяла під чітким керівництвом куратора з РФ.

фото: Національна поліція

«Орієнтовно місяць тому жінку було завербовано російськими спецслужбами. Останні використали дані зловмисниці та створили акаунт на сайті знайомств. Саме там вони розшукали потерпілого військовослужбовця, вели з ним бесіду та домовилися про зустріч. Надалі з військовим завербована контактувала самостійно», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, під час зустрічі в орендованій квартирі жінка підсипала в напій військового заздалегідь підготовлену речовину, після вживання якої вже за кілька годин він помер. «Жінка повідомила куратору про стан чоловіка та, за його вказівками, намагалася приховати сліди злочину – знищила ємність із залишками речовини та, дочекавшись ранку, викликала швидку допомогу», – кажуть правоохоронці.

⚡️⚡️ На Закарпатті поліція затримала мешканку Запоріжжя, як вбила військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб



Тіло убитого було знайдено 13 квітня в Ужгороді, в одній із орендованих квартир.



Первинно обставини вказували на природну смерть. Однак у ході… pic.twitter.com/Gk1GDy4otw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 23, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Підозрювану було затримано того ж дня. Всі зібрані матеріали слідчі передали до Служби безпеки України. Дії затриманої кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їй загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

