Справа Фаріон: новій адвокатці Зінченка відмовлено у відводі колегії суддів

В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
фото: Суспільне

Сьогодні, 5 травня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося засідання у справі В’ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Адвокатка Лариса Криворучко подала клопотання про відвід секретарки суду та колегії судів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Нова адвокатка Зінченка аргументувала це тим, що їй невчасно повідомляли про засідання. Зокрема, за її словами, інформація про судове засідання, призначене на 4 травня, на 11:00, надійшла до неї в електронний кабінет підсистеми ЄСІТС «Електронний суд» 3 травня о 20:45 – у неробочий час. А про судове засідання, яке призначене на 5 травня, як зазначила адвокатка, вона дізналась із надісланого на електронну пошту листа головуючого судді Невойта. Вона наголосила, що згідно з законом учаснику має надаватись час для підготовки та прибуття за викликом.

Суд відхилив клопотання Лариси Криворучко про відвід секретарки.

Суддя Петро Невойт оголосив, що на «Електронний суд» надійшло клопотання від адвокатки про відвід колегії суддів. Адвокатка це пояснила тим, що, проаналізувавши звіт автоматизованого розподілу судової справи №466/12967/24 (справа Зінченка), а також аналіз звітів автоматизованого розподілу інших судових справ за цю ж дату, виявила порушення.

Адвокатці відмовили у відводі колегії складу суддів. Це аргументували тим, що визначення судді чи колегії суддів здійснюється автоматизованою системою за принципом випадковості і будь-яке втручання у процес є технічно неможливим. При цьому будь-яких даних, які б свідчили, про несанкціоноване втручання роботи системи немає. Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Раніше суд у Львові продовжив підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

«Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

