Директор логістичної фірми переправляв ухилянтів через «Шлях»: прикордонники викрили схему

Перевізник реєстрував ухилянтів під виглядом водіїв вантажівок

На Волині прикордонники викрили підприємця, який за $15 тис. фіктивно працевлаштовував чоловіків у фірму-перевізник для їхнього виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За даними слідства, 40-річний мешканець Ковельського району, який є директором фірми з міжнародних вантажних перевезень, організував канал втечі для військовозобов'язаних. Він реєстрував клієнтів у системі «Шлях» як «других водіїв» вантажівок, що давало їм право на перетин кордону з Польщею.

Свої послуги підприємець оцінив у $15 тис. Правоохоронці затримали фігуранта безпосередньо під час отримання грошей. Під час обшуків у чоловіка вилучили автомобіль Nissan, мобільний телефон та отримані кошти.

Наразі «горе-бізнесмену» оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організатор залучив до «бізнесу» власну родину, оцінивши свої послуги у тисячі доларів.

Окрім того, у Києві затримали організатора схеми для ухилянтів, який пропонував уникнути служби «працевлаштуванням» військовим капеланом. Свої послуги він оцінював у $25 тис.