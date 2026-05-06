Бив за таблицю множення: на Волині судитимуть командира військового вишу

Колаж: Главком

Волинська спецпрокуратура: обвинуваченому загрожує до 12 років ув'язнення

Колишньому командиру навчальної групи одного з факультетів Харківського університету, що дислокується на Волині, висунули обвинувачення у побитті курсанта, погрозах свідкам та самовільному залишенні частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону

Як усе сталося

Інцидент стався у вересні 2025 року під час занять у навчальній аудиторії. Тоді 28-річний сержант, незадоволений відповіддю курсанта на питання з таблиці множення, раптово схопив хлопця за шию й завдав щонайменше чотири удари кулаком по тулубу, голові та животу. Потім наказав вийти з аудиторії і, йдучи позаду, ще раз вдарив долонею по потилиці.

У коридорі насильство не припинилося. Командир повалив курсанта на коліна та кілька разів вдарив коліном по голові. Унаслідок побиття потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, що підтвердила судово-медична експертиза. 

Погрози свідкам і самовільна відсутність

Після відкриття кримінального провадження обвинувачений спробував перешкодити слідству. Під час телефонної розмови він погрожував одному зі свідків фізичною розправою за надані показання. Крім того, понад місяць сержант без жодного дозволу керівництва і без поважних причин був відсутній на службі — грубе порушення військової дисципліни в умовах воєнного стану. 16 лютого 2026 року слідчі Теруправління ДБР у Львові повідомили йому про підозру. 

Яке покарання загрожує

Дії обвинуваченого кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 5 ст. 426-1 – перевищення службових повноважень військовою службовою особою;
  • ст. 386 – перешкоджання з'явленню свідка;
  • ч. 5 ст. 407 – самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану.

Санкція передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду. 

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про загибель 17-річного курсанта Військової академії на Рівненщині, де слідство також перевіряло можливі факти нестатутних покарань і фізичного тиску в підрозділі.  

