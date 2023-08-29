Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Гунька

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Гунька
Правоохоронці впіймали нардепа Анатолія Гунькана хабарі у $85 тис.
фото з відкритих джерел

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід нардепу Анатолію Гуньку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід нардепу Анатолію Гуньку, який звинувачується в отриманні хабаря. Про це повідомляє пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«29 серпня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС, яким народному депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у $85 тис. Він намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук.

При цьому 9 серпня суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.

Крім того, 10 серпня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про виключення Гунька з фракції.

Теги: Анатолій Гунько Вищий антикорупційний суд САП депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крах режиму путіна ймовірніший, ніж державний переворот
Російський опозиціонер напророкував швидке падіння режиму Путіна
26 серпня, 20:11
Литва встановила перші укріплення на закритому прикордонному пункті «Шумскас« на межі з Білоруссю
Литва встановила укріплення на прикордонному пункті з Білоруссю
18 серпня, 22:32
Дорадча група експертів, згідно з документом, приймає рішення щонайменше чотирма голосами її членів
Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду
18 серпня, 15:21
Philip Morris відмовляється від вироництва тютюнових виробів
Найбільший у світі виробник цигарок припинить виробництво: що зміниться
17 серпня, 20:37
Також до нового пакету увійшли 10 радарів наземного спостереження
Установки Iris-T та радари: Німеччина передала Україні нову військову допомогу
17 серпня, 16:18
У Верховній Раді чимало симпатиків УПЦ МП
Названо головних нардепів-захисників Московської церкви в Україні
14 серпня, 13:00
Із Дар’єю Філіп’євою попрощалися у центрі Києва
У Києві попрощалися парамедикинею Дар’єю Філіп’євою «Блискавкою»
12 серпня, 15:44
Підозрюваний, якого екстрадували зі Словаччини
Хотів вкрасти у «Укрзалізниці» 5 млн грн. Словаччина екстрадувала підозрюваного
11 серпня, 17:33
За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Левченка («Європейська солідарність»), Ігора Хацевича («Європейська солідарність»), Михайла Терентьєва («Удар»)
Три депутати Київради отримали підозри в ухиленні від військової служби
1 серпня, 11:19

Кримінал

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Гунька
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Гунька
Суддю Тандира, який збив нацгвардійця, тимчасово відстороненено від здійснення правосуддя
Суддю Тандира, який збив нацгвардійця, тимчасово відстороненено від здійснення правосуддя
Суд оштрафував медика на 3,4 тис. за те, що виписав собі та доньці премій на 180 тис.
Суд оштрафував медика на 3,4 тис. за те, що виписав собі та доньці премій на 180 тис.
Російські компанії Сергія Бубки уклали нові контракти з окупантами – розслідування
Російські компанії Сергія Бубки уклали нові контракти з окупантами – розслідування
В Умані в районі паломництва хасидів загинув будівельник
В Умані в районі паломництва хасидів загинув будівельник
Загибель пілотів на Житомирщині: слідство розглядає три версії
Загибель пілотів на Житомирщині: слідство розглядає три версії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
16K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
14K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
12K
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
11K
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити
8741
Смерть полковника СБУ: з'явилися фото з кабінету правоохоронця

Новини

Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Сьогодні, 14:41
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту