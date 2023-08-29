Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Гунька
Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід нардепу Анатолію Гуньку
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід нардепу Анатолію Гуньку, який звинувачується в отриманні хабаря. Про це повідомляє пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«29 серпня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС, яким народному депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави», – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо, нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у $85 тис. Він намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук.
При цьому 9 серпня суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.
Крім того, 10 серпня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про виключення Гунька з фракції.
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