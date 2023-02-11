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Батюшка УПЦ МП отримав вирок за підробні водійські права

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Батюшка УПЦ МП отримав вирок за підробні водійські права
Священик купив фейковий документ за 7 тис. грн
фото з відкритих джерел

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Путивльський районний суд Сумської області визнав винним священика Української православної церкви (МП) у використанні завідомо підробленого документа і оштрафував на 5,1 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 7 лютого.

Наприкінці червня 2022 року священик переглядав соцмережу lnstagram, де побачив оголошення про можливість отримання посвідчення водія, не проходячи навчання та не складаючи заліки. Він вийшов на особу, яка пообіцяла виготовити фейковий документ за 7 тис. грн. Незаконне посвідчення водія церковник забрав на «Новій пошті».

4 листопада автомобіль, яким керував батюшка, зупинили правоохоронці на блокпосту для перевірки документів. Так було викрито священика на використанні підробного посвідчення водія.

Судово-технічна експертиза підтвердила: посвідчення водія, видане на ім’я батюшки, фальшиве.

Церковник уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, обвинувачений визнав вину і погодився з призначенням покарання у вигляді штрафу. У підсумку суд затвердив цю угоду.

Окремо батюшка заплатить 2,2 тис. грн у вигляді витрат за проведену експертизу.

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Теги: вирок суд транспорт водительские права священник

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