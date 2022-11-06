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Українці зможуть отримувати два види техпаспорта та водійських прав

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українці зможуть отримувати два види техпаспорта та водійських прав
З 14 грудня можна буде не отримувати пластикові посвідчення водія та техпаспорт
фото з відкритих джерел

В Україні можна буде реєструвати авто чи оформити посвідчення водія без пластикових бланків

В Україні з 14 грудня можна буде реєструвати авто чи оформити посвідчення водія без використання пластикових бланків. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Кабінет міністрів України ухвалив зміни до двох постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до змін, у найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

Відповідні зміни Кабмін ухвалив 4 листопада.

У МВС наголосили, що буде вибір між отриманням послуг:

  • виключно онлайн з оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;
  • чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС.

«Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку Дія не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати», – сказав начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

У міністерстві додали, що діджиталізація послуг передбачає, що самостійно у кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим.

Від грудня минулого року в Україні електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у застосунку «Дія» почали приймати на рівні з паперовими.

Раніше повідомлялося, що витяг про місце проживання тепер можна отримати в «Дії». Також електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному для носії, щоб мати завжди під рукою.

Крім того, «Дія» запустила нову послугу для підприємців.

Теги: Кабмін квиток водій документи МВС

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