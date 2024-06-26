Українець фекаліями облив автівку обленерго й отримав смішне покарання

Чоловік проігнорував судове засідання, на якому розглядалася його хуліганська витівка

Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 119 грн безробітного чоловіка, який вчинив дрібне хуліганство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, подія відбулася вдень, 24 квітня цього року. У селі Немичинці Хмельницького району порушник облив фекаліями службовий автомобіль працівників АТ «Хмельницькобленерго». Цими діями він порушив громадський порядок та спокій громадян.

Феміда завчасно сповістила хулігана про розгляд справи, але він не з’явився. Відсутність чоловіка не завадила суду визнати його винним у дрібному хуліганстві. У вигляді доказів у справі використовувалися адмінпротокол і письмові свідчення двох очевидців.

Окрім штрафу, безробітний заплатить 605,6 грн судового збору.

Як відомо, санкція статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 51 грн до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.

Як повідомляв «Главком», раніше пенсіонер із Чернівців одержав рік іспитового терміну за те, що вилив нечистоти на стіну Українського народного дому.

Крім цього, Новоселицький районний суд Чернівецької області визнав винним у хуліганстві місцевого мешканця і призначив покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн. Обвинувачений, перебуваючи біля будинку культури у місті Новоселиця, демонстративно облив відром нечистот викладачку місцевого медичного коледжу. Жінка якраз мала брати участь у масовому заході з вручення дипломів випускникам.