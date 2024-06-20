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На Одещині підлітки палили машини ТЦК (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Одещині підлітки палили машини ТЦК (фото, відео)
Злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років
фото: пресслужба поліції

Молодший хлопець обливав бензином і палив, а старший знімав все на відео

В Одеській області двоє підлітків за завданням куратора підпалювали автомобілі представників ТЦК та СП. Їх затримали, і тепер їм загрожує в'язниця. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

В одному з населених пунктів Роздільнянського району Одеської області зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.

Начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко пояснив, що молодший за віком юнак, шукаючи в інтернеті роботу, отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників Територіальних центрів комплектування та Соціальної підтримки.

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«Підліток погодився і залучив до співпраці старшого на рік знайомого. В обов'язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять», – розповів поліцейський.

Змовившись, в один день рано-вранці хлопці здійснили підпал двох вищезгаданих автівок. Молодший обливав бензином і палив, а старший знімав все на відео, яке вони скинули замовнику, після чого отримали на картку гроші і втекли в Миколаївську область.

Поліцейські їх розшукали та затримали, також у підлітків вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, та телефони з інформацією, що підтверджує їхні дії.

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На весь екран

Їм повідомили молодикам про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

При цьому під час розслідування було встановлено, що дії замовника імовірно були спрямовані на підрив боєздатності української армії. Тому далі справою буде займатись СБУ через «перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань». Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а правоохоронцями встановлюється замовник підпалів, який перебуває за кордоном.

Нагадаємо, у ніч на 19 червня у Києві на Оболоні чоловік розбив одразу шість автомобілів, серед них і машина ЗСУ. 

Раніше повідомлялося, що у Києві викрито «на гарячому» матір та сина, які палили авто військових на замовлення.

 

Теги: Одещина автомобіль ЗСУ

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