УЄФА оштрафував Сербський футбольний союз за поведінку фанатів на матчі з Англією

УЄФА звинуватив Сербський футбольний союз у киданні вболівальниками предметів та «розповсюдженню провокаційних меседжів, які не стосуються спортивної події»

УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро.

Нагадаємо, що саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.

УЄФА звинуватив Сербський футбольний союз у киданні вболівальниками предметів та «розповсюдженню провокаційних меседжів, які не стосуються спортивної події».

УЄФА розглянув справу та ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро.

Як повідомлялося, на відео у соцмережах, на якому румунські вболівальники нібито скандують прізвище російського диктатора Володимира Путіна, замінили звукову доріжку. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook. У центрі повідомили, що мережею Telegram шириться відео на якому румуни, що приїхали вболівати за свою збірну у матчі проти збірної України на Євро-2024, нібито скандують на стадіоні прізвище російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що після поєдинку Чемпіонату Європи українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася тиснути руку росіянці з грузинським паспортом Майї Гучмазовій. Росіянка відреагувала на вчинок українки нецензурною лексикою та влаштувала істерику.

До слова, 17 червня, під час трансляції футбольного матчу Україна – Румунія сталася прикра ситуація – трансляція перервалася і українські вболівальники втратили змогу насолодитися грою національної збірної та побачити перший для збірної України матч на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.