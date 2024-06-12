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Суд призначив штраф за побиття кота віником

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Суд призначив штраф за побиття кота віником
У суді порушник виправдовувався: бив кішку віником, оскільки та на нього кидається
ілюстративне фото: depositphotos.com

Порушник постав перед судом за жорстоке поводження з тваринами

У Хмельницькій області чоловік отримав штраф 3,4 тис. грн за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Подія трапилася ввечері 1 червня цього року. Як зазначено в адмінпротоколі, чоловік знущався з кота породи «Шотландська», завдав йому побоїв та фізичного болю.

У суді порушник вину визнав і щиро розкаявся. Розповів, що бив кішку віником, оскільки та на нього кидається. Запевнив, що більше такого не повториться. У подальшому спільно з дружиною планує вирішити питання влаштування тварини (імовірно, мається на увазі притулок для тварин – «Главком»).

«Враховуючи характер та ступінь небезпечності вчиненого правопорушення, ступінь вини правопорушника, його особу та майновий стан, суд приходить до висновку про накладення на особу адміністративного стягнення у вигляді штрафу без конфіскації тварини, оскілки перебування тварини у власника не становить загрозу для її життя або здоров’я», – зазначено у постанові суду.

Окрім штрафу, чоловік заплатить 605,6 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», Кременчуцький районний суд виніс вирок двом 19-річним хлопцям, які знущалися з кажана. Екзекуцію вони знімали на відео. Суд призначив хлопцям по п’ять років умовного покарання за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі 

Нагадаємо, на Харківщині власник кінного клубу покинув породистих тварин напризволяще. Після окупації чоловік вихав до Росії разом із документами на коней. Тепер за породистими тваринами доглядають поліція та волонтери.

Теги: Хмельниччина штраф суд тварини

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