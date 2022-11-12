СБУ ліквідувала осередок кремлівських пропагандистів

Силовики заблокували потужну ботоферму

Кіберфахівці заблокували потужну ботоферму, яка працювала на користь спецслужб країни-агресора, повідомили в СБУ.

«В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Вінницькій області викрито п’ятьох її організаторів, які проводили інформаційні диверсії проти нашої держави. Спеціалізоване обладнання ворожого «осередку» дозволяло щодня реєструвати понад 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Саме ці фейкові акаунти використовували для поширення кремлівської пропаганди в інтернет-просторі», – йдеться у повідомлені.

В СБУ зазначили, що насамперед зловмисники масово розповсюджували дезінформацію про ситуацію на фронті, а також виправдовували збройну агресію РФ.

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«Подібні «вкиди» подавали від імені «пересічних» громадян, які нібито проживають в Україні, зокрема у тимчасово окупованих її районах. За даними слідства, ворожу ботоферму організували четверо мешканців Вінниччини, а її технологічне забезпечення здійснював житель Києва. Встановлено, що вони пропонували «послуги» щодо «розгону» деструктивного контенту з РФ. При цьому основними клієнтами зловмисників були представники спецслужб країни-агресора, які використовували «ботів» для нав’язування рашистської ідеології та московської брехні про війну в Україні», – розповіли деталі у безпековому відомстві.

У повідомлені вказано, що через підставних осіб ворог купував анонімні акаунти та застосовував їх для проведення інформаційно-підривної діяльності. За кожного «бота» ділки отримували плату електронними переказами, які проходили через платіжні системи РФ.

Під час обшуків за місцем проживання адміністратора та у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

тисячі сім-карт різних операторів мобільного зв’язку;

спеціальне програмне забезпечення.

Вилучена техніка направлена на експертизу

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«У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України триває слідство для з’ясування всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – вказано у повідомлені СБУ.

Як повідомлялося, Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ, який бере активну участь у бойових діях проти Сил оборони на сході України.