Судовий розгляд затягнувся на кілька років, а в листопаді 2026-го ВАКС завершив судові дебати

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата від партії «Слуга народу» Сергія Кузьміних винним у справі про корупцію та призначив йому 3,5 року позбавлення волі. Йдеться про провадження щодо отримання неправомірної вигоди, у якому фігурувала фраза «хоч в тугриках». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Вирок ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Ольги Саландяк, Оксани Олійник та Катерини Широкої.

Це вже четвертий народний депутат від президентської партії, який отримав вирок із реальним терміном ув’язнення. Раніше до тюремного покарання засудили Анатолія Гунька, Олександра Юрченка та Людмилу Марченко.

Справа Кузьміних стосується подій січня 2022 року. За версією слідства, народний депутат обіцяв за винагороду вплинути на рішення щодо перемоги приватної компанії в тендері на постачання медичного обладнання для лікарні. Сума неправомірної вигоди, про яку повідомляли правоохоронці, становила 558 тис. грн.

Дії парламентаря кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. НАБУ викрило Кузьміних у січні 2022 року, а восени того ж року обвинувальний акт скерували до суду.

Прокурор у справі просив для нардепа п'ять років ув'язнення. Судовий розгляд затягнувся на кілька років, а в листопаді 2026-го ВАКС завершив судові дебати та перейшов до останнього слова обвинуваченого.

Раніше тюремні вироки отримали ще троє народних депутатів, обраних від партії «Слуга народу». Зокрема, у лютому 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила в силі обвинувальний вирок Анатолію Гуньку та призначила йому остаточне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Його засудили у справі про підбурювання до надання хабаря та шахрайство.

У вересні 2026 року ВАКС визнав винним Олександра Юрченка у справі про неправомірну вигоду та призначив йому дев'ять років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд також заборонив депутату обіймати певні посади протягом трьох років.

Ще одна народна депутатка від цієї політичної сили Людмила Марченко у березні 2026 року отримала два роки позбавлення волі у справі про зловживання впливом. Її звинуватили в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у виїзді чоловіків призовного віку за кордон. У листопаді Апеляційна палата ВАКС залишила вирок без змін.