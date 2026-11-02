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Сови в золотих клітках у подарунок: журналісти показали святкування дня народження нардепа Дубіля

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Сови в золотих клітках у подарунок: журналісти показали святкування дня народження нардепа Дубіля
Сам народний депутат заявив, що птахів не бачив
фото: кадр з відео

На заході були присутні Юлія Тимошенко та гості з політичного середовища, а сам народний депутат заперечує, що відзначав день народження

Журналісти показали кадри заходу за участю народного депутата Валерія Дубіля, який, за свідченнями гостей, був присвячений його дню народження. Серед подарунків, які потрапили на відео, – сови в золотих клітках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кадри розслідування опубліковані виданням «Слідство.Інфо».

Як ідеться в матеріалі журналістів, один із гостей – колишній представник «Партії регіонів» із Черкас – розповів, що птахів привезли як подарунок імениннику.

Сови, яких нібито мали піднести в подарунок
Сови, яких нібито мали піднести в подарунок
фото: кадр з відео

Святкування відбулося у день жалоби за загиблими внаслідок російського удару жителями Прилук – рідного міста Дубіля. На відео журналісти зафіксували, зокрема, тост Тимошенко.

Тост Юлії Тимошенко на заході
Тост Юлії Тимошенко на заході
фото: кадр з відео

За оцінками авторів розслідування, банкет міг коштувати близько 600 тис. грн. Депутат мав задекларувати ці витрати протягом десяти днів, однак журналісти не знайшли відповідного звіту.

У розмові з журналістом «Слідства.Інфо» Дубіль заперечив, що організовував святкування дня народження. За його словами, це був захід «Християнського корпусу», куди його запросили як партнера, а присутні гості самі вирішили його привітати.

Один із гостей – колишній представник «Партії регіонів» із Черкас – розповів журналістам, що сов привезли саме як подарунок Дубілю. Сам народний депутат заявив, що птахів не бачив.

Варто нагадати, зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. За даними ДСНС, станом на 13:30 год. кількість загиблих унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці у Прилуках зросла до 14 осіб, серед них четверо дітей. 50 людей постраждали, з них 7 дітей. Надзвичайники врятували 15 осіб, з них одну дитину.

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Теги: Юлія Тимошенко Черкаси подарунок депутат

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