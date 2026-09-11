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Нардеп Юрченко отримав дев'ять років тюрми та конфіскацію у справі про «плюшки»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Нардеп Юрченко отримав дев'ять років тюрми та конфіскацію у справі про «плюшки»
Юрченко став третім чинним народним депутатом, який отримав реальний строк ув’язнення
фото: slovoidilo.ua

Олександру Юрченку також заборонили три роки обіймати певні посади

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винуватим у справі про неправомірну вигоду та призначив йому дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд позбавив його права обіймати певні посади строком на три роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду. 

Юрченка обвинувачували в тому, що він у завуальованій формі попросив передати йому через свого помічника Івана Фіщенка $10 тис. для себе та ще $200 тис. для членів парламентського комітету. Кошти, за версією обвинувачення, мали бути передані за сприяння в ухваленні законодавчих змін в інтересах іноземної компанії.

Саме через вживання слова «плюшки» у матеріалах справи вона отримала неофіційну назву «справа про плюшки». Справу Юрченка суд розглядав із 2021 року. У 2024 році через заміну одного із суддів колегії розгляд довелося почати спочатку.

Цього літа виник ризик повторного початку слухань через можливу зміну складу колегії. Водночас судді встигли завершити розгляд справи до цього.

Юрченко став третім чинним народним депутатом, який отримав реальний строк ув’язнення. Раніше ВАКС засудив нардепа Анатолія Гунька до чотирьох років позбавлення волі, а депутатку Людмилу Марченко – до двох років. Водночас вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Як повідомлялося 4 листопада минулого року, Вищий антикорупційний суд дозволив зняти з депутата Юрченка електронний браслет. Сам депутат заявив, що справа проти нього є «сфабрикованою» і пообіцяв боротися й надалі. Юрченко у вересні вийшов з фракції «Слуга народу» після інформації про хабар.

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Теги: суд депутат корупція в Україні корупція Олександр Юрченко

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