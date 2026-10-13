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Чоловік назвався мисливцем та викликав поліцейських, щоб влаштувати на них полювання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чоловік назвався мисливцем та викликав поліцейських, щоб влаштувати на них полювання
Чоловік під час розмови з патрульними ховався за дверима, тримаючи у руках гладкоствольну рушницю
фото: Національна поліція України

Чоловік може отримати до трьох років позбавлення волі

У Монастириській громаді чоловік у стані алкогольного спʼяніння зателефонував у поліцію та вимагав приїзду правоохоронців, щоб, за його словами, влаштувати на них полювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

«На спецлінію 112 надійшов дзвінок від чоловіка, котрий назвався мисливцем, сказав, що має зброю і хоче постріляти. Вимагав приїзду поліцейських, аби стріляти по них. На місце події виїхав наряд групи реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності міста Монанстириська», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік під час розмови з патрульними ховався за дверима, тримаючи у руках гладкоствольну рушницю. Один з поліцейських миттєво вибив з рук зловмисника зброю, рушниця була споряджена набоями і готова до здійснення пострілів.

Зловмисника затримали в порядку статті 208  Кримінального процесуального кодексу. Слідчі відділення поліції №2 міста Бучача оголосили йому підозру за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України – погроза вбивством працівникам правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

До слова, мешканець Рівненщини зателефонував до поліції та попросив допомогти відшукати пакетик конопель.

Теги: Тернопільщина Національна поліція України

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