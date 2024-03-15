Чоловік викликав поліцію, бо не міг пригадати, де сховав пакунок конопель

Чоловік заявив копам, що у нього вкрали пакетик конопель, але потім зізнався, що сам його заховав і не може знайти

Завідомо неправдивий виклик правоохоронців обернеться для чоловіка штрафом від 850 до 3400 грн

Мешканець Рівненщини зателефонував до поліції та попросив допомогти відшукати… пакетик конопель. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Рівненської області.

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«До поліції надійшов виклик від мешканця Смиги. Зі слів 37-річного громадянина, у нього вкрали пакетик конопель, і чоловік просив відшукати його. У крадіжці він підозрював знайомих, які гостювали у нього напередодні», – йдеться у повідомленні.

Патрульні прибули на місце події та виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння. Він зізнався, що викликав поліцейських, бо сам заховав пакетик конопель та не може тепер знайти. Інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП.

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Пресслужба поліції також нагадала, що за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

До слова, Міністерство оборони та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками підписали меморандум про співпрацю. Так, представники відомства долучилися до робочої групи, яка розглядає надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.