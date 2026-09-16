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Вибух посилки на терміналі у Києві. Поліція завершила розслідування

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вибух посилки на терміналі у Києві. Поліція завершила розслідування
Поліція Києва завершила розслідування вибуху посилки з боєприпасами на поштовому терміналі в Оболонському районі столиці та передала справу до суду
фото: Національна поліція України

Перед судом постане 35-річний чоловік, який, за даними слідства, надіслав товаришу пакунок із боєприпасами

Поліція Києва завершила досудове розслідування вибуху на поштовому терміналі в Оболонському районі столиці, внаслідок якого загинув працівник поштової мережі та ще двоє людей отримали поранення. Матеріали кримінального провадження щодо 35-річного чоловіка скерували до суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Вибух стався 5 червня цього року на території поштового термінала в Оболонському районі столиці. Боєприпаси здетонували під час транспортування однієї з посилок.

Вибух посилки на терміналі у Києві. Поліція завершила розслідування фото 1
фото: Національна поліція України

Унаслідок вибуху загинув 59-річний працівник поштової мережі. Ще двоє чоловіків віком 37 та 41 рік отримали поранення. На місці події працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки столичної поліції. Під час огляду території фахівці виявили рештки снарядів.

Поліцейські спільно зі співробітниками Служби безпеки України за декілька годин встановили особу чоловіка, який відправив пакунок. Ним виявився 35-річний мешканець Запорізької області. Невдовзі правоохоронці затримали його.

За даними поліції, чоловік надіслав посилку з боєприпасами своєму товаришу. Під час перевезення пакунка на території сортувального центру стався вибух.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування. Матеріали кримінального провадження скерували до суду, де розглядатимуть справу щодо 35-річного обвинуваченого.

Нагадаємо, після вибуху правоохоронці встановили, що посилку відправив 35-річний чоловік, який проживав у Запоріжжі. За даними слідства, він незаконно придбав осколкові боєприпаси та надіслав їх своєму знайомому до Києва.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали чоловіка за місцем проживання. Під час обшуку в його телефоні знайшли інформацію про вміст посилки та її відправлення. Йому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а суд відправив чоловіка під варту.

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Теги: Національна поліція України вибух вибухівка

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