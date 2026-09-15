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Нацполіція викрила незаконний видобуток сапропелю. Державі завдано мільйонних збитків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Нацполіція викрила незаконний видобуток сапропелю. Державі завдано мільйонних збитків
На Київщині незаконно видобули 17 тис. тонн сапропелю
фото: Національна поліція України

Без спеціального дозволу фігуранти видобули понад 17,2 тис. тонн корисної копалини

Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам через незаконний видобуток сапропелю на території Ірпінської міської територіальної громади Бучанського району. За даними слідства, державі завдано понад 26,7 млн грн збитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Нацполіція викрила незаконний видобуток сапропелю. Державі завдано мільйонних збитків фото 1
фото: Національна поліція України
Нацполіція викрила незаконний видобуток сапропелю. Державі завдано мільйонних збитків фото 2
фото: Національна поліція України

Заходи з викриття незаконної діяльності проводили слідчі слідчого управління ГУНП у Київській області за оперативного супроводження співробітників Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснювала Київська обласна прокуратура із залученням спеціалістів Держекоінспекції Столичного округу.

Нацполіція викрила незаконний видобуток сапропелю. Державі завдано мільйонних збитків фото 3
фото: Національна поліція України

За даними слідства, протягом 2024-2025 років на території Ірпінської міської територіальної громади Бучанського району один із підозрюваних організував видобування корисної копалини без спеціального дозволу на користування надрами.

Нацполіція викрила незаконний видобуток сапропелю. Державі завдано мільйонних збитків фото 4
фото: Національна поліція України

Для проведення робіт він залучив працівників та забезпечив використання вантажівок, екскаваторів і навантажувача. Організатор разом зі співучасниками здійснював незаконний видобуток. Вони також складали первинні бухгалтерські документи, розміщували оголошення в інтернеті, а оплату отримували на банківські рахунки та готівкою.

Загалом без відповідного дозволу було видобуто 16 411 куб. м сапропелю – понад 17,2 тис. тонн. Його ринкова вартість становить 16,1 млн грн, тоді як розмір завданих державі збитків – 26 708 902 грн.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України – організація незаконного видобування корисних копалин групою осіб за попередньою змовою у великому розмірі.

Двом іншим підозрюваним повідомлено про підозру в пособництві у вчиненні цього кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Наразі підозрюваним обирають запобіжні заходи. Також проводяться заходи з метою відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабний незаконний видобуток піску на Київщині, який загрожував підтопленням прибережних територій річки Ірпінь. За даними правоохоронців, організатором схеми був фермер, який залучив до незаконної діяльності родичів. Через видобуток утворилася штучна водойма площею понад три гектари.

Також на Київщині двоє жителів Білоцерківського району незаконно видобули близько 2 тис. тонн піску на території Рокитнянської громади. Корисні копалини видобували без спеціального дозволу на користування надрами за допомогою спецтехніки. За даними слідства, державі було завдано збитків на 1,2 млн грн.

Крім того, у червні 2026 року правоохоронці повідомили про підозри двом керівникам підприємств на Київщині через незаконний видобуток та продаж підземних вод. За версією слідства, загальні збитки сягнули 257 млн грн. Зокрема, на Фастівщині керівник приватного підприємства без спеціального дозволу використовував промислову свердловину та протягом 2024-2025 років забезпечив викачування майже 11,4 тис. куб. м підземних вод.

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Теги: газ Київщина Національна поліція України

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