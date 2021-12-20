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    Патрульні виявили наркотики та ніж у водія розшукуваної автівки (фото)

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    Патрульні виявили&nbsp;автомобіль, що перебував у розшуку - Патрульні виявили наркотики та ніж у водія розшукуваної автівки (фото)
    Патрульні виявили автомобіль, що перебував у розшуку
    фото: Путральна поліція Києва

    Кермувальник перебува у стані наркотичного сп'яніння

    19 грудня на проспекті Свободи в Києві патрульні зупинили автомобіль Ford, що перебував у розшуку. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Під час спілкування з кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти освідування на стан сп'яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

    Під час поверхневої перевірки у чоловіка патрульні виявили ємність із наркотичною речовиною, газовий балончик та ніж. До того ж 50-річний керманич хотів уникнути відповідальності та запропонував патрульним гроші.

    Про подію інспектори одразу ж повідомили керівництво та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування усіх обставин.

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    Патрульні виявили наркотики та ніж у водія розшукуваної автівки (фото)
    Патрульні виявили наркотики та ніж у водія розшукуваної автівки (фото)
    Патрульні виявили наркотики та ніж у водія розшукуваної автівки (фото)
    Патрульні виявили наркотики та ніж у водія розшукуваної автівки (фото)

    На водія Ford патрульні склали протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, позбавленою такого права) КУпАП.

    Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

    Як повідомлялося, 20 грудня в селищі Плахтянка Бучанського району було викрадено автомобіль Volkswagen Tiguan червоного кольору. Під час спецоперації «Перехват» правоохоронці знайшли автівку і затримали викрадача.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал водій наркотики автомобіль
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    Патрульні виявили наркотики та ніж у водія розшукуваної автівки (фото)