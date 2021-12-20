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    У Рівному чоловік з пістолетом напав на кредитну спілку (фото)

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    У центрі Рівного втретє напали на кредитну спілку - У Рівному чоловік з пістолетом напав на кредитну спілку (фото)
    У центрі Рівного втретє напали на кредитну спілку
    фото: Нацполіція

    Це третій напад на цю фінустанову

    Напередодні у Рівному затримали 46-річного костопільчанина, який серед дня здійснив розбійний напад на кредитну спілку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненщини.

    Інцидент стався біля ЦУМу. До приміщення кредитної спілки зайшов невідомий чоловік. Він почав запевняти співробітницю установи у тому, що має борги йому потрібні великі кошти, – йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції області.

    Погрожуючи пістолетом працівниці він почав вимагати гроші.

    Дівчина не розгубилася та продовжувала спілкування з незнайомцем, а тим часом встигла натиснути «тривожну кнопку».

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    У Рівному чоловік з пістолетом напав на кредитну спілку (фото)
    У Рівному чоловік з пістолетом напав на кредитну спілку (фото)
    У Рівному чоловік з пістолетом напав на кредитну спілку (фото)
    фото: Нацполіція

    За фактом розбою слідчі розпочали досудове розслідування. Чоловіку вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що на цю кредитну спілку у Рівному нападають не вперше. Це третій напад на цю кредитну спілку від листопада 2020-го.

    Як повідомлялося, в селі Дмитрівка Бучанського району Київщини четверо чоловіків проникли на територію складів, де зберігалась продукція. Зловмисники нанесли тілесні ушкодження сторожу, зв’язали його та викрали з ангарних приміщень флешки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, ящики із цигарками.

    Теги: гроші напад розслідування Рівне чоловік
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    У Рівному чоловік з пістолетом напав на кредитну спілку (фото)