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До суду скерували справу директорки музею «Київська фортеця»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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До суду скерували справу директорки музею «Київська фортеця»
Прокуратура направила до суду справу директорки музею «Київська фортеця»
фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура встановила, що вартість листів покриття під час заміни покрівлі була завищена удвічі

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директорки Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», обвинуваченої в розтраті бюджетних коштів під час реставрації. Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 11 липня.

Розслідування встановило, що у період 2020-2021 років директорка музею уклала договори з приватною підрядною компанією для реставрації башти фортеці, яка є пам’яткою містобудування та архітектури національного значення.

Зауважується, що одним з елементів реставрації була заміна покрівельного матеріалу із загальною вартістю листів покриття в сумі 1,4 млн гривень. 

Водночас, у прокуратурі заявили, що за результатами проведення низки експертиз встановлено завищення вартості листів покриття удвічі.

«Під час слідства проведено хімічну, будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи якими встановлено завищення вартості вказаних листів покриття в розмірі маже 900 тис. грн тобто більш ніж в двічі», – повідомила прокуратура.  

Наразі скеровано до суду обвинувальний акт за звинуваченням у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Також повідомлялося, що 112 картин з колекції обвинуваченого у державній зраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ та кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука визнано такими, що мають історичну та культурну цінність.

До слова, у музеях України, які нині перебувають під окупацією, перебуває понад 1,4 млн одиниць зберігання, що складає 12,6% від Музейного фонду нашої країни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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Теги: прокуратура Київ музеї реставрация

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