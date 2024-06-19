Російський дипломат у Швейцарії намагався купити зброю перед Самітом миру

Російського шпигуна у Швейцарії підозрюють у порушенні законів про військові матеріали та про заборону експорту зброї

У Швейцарії за кілька тижнів до Глобального саміту миру затримали російського дипломата, який намагався придбати вогнепальну зброю. Про це пише видання Tages-Anzeiger із посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.

За інформацією спецслужб, співробітник російського посольства у Берні намагався отримати зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії, зокрема, відвідав магазин, що належить швейцарсько-німецькому торговцю зброєю, але нічого не купив.

Генеральна прокуратура Швейцарії підтвердила, що в межах розслідування правоохоронці провели кілька обшуків, однак про затримання не повідомляється

Оскільки за міжнародним правом дипломати не можуть бути притягнуті до відповідальності в країні перебування, прокуратура виступила зі зверненням щодо зняття імунітету з підозрюваного. За інформацією Tages-Anzeiger, російський дипломат уже покинув Швейцарію.

Російського шпигуна у Швейцарії підозрюють у порушенні законів про військові матеріали та про заборону експорту зброї. До того ж, ще один підозрюваний перебуває під слідством за підозрою в порушенні законодавства про контроль за товарами.

Нагадаємо, близько 80 російських шпигунів перебувають у Швейцарії, що становить приблизно одну п'яту частину від загальної кількості агентів Росії в Європі.

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До слова, агентство Reuters уже опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру. Кулеба уточнив, що до комюніке зможуть приєднатися й ті країни, які не беруть участь у саміті.