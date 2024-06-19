Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російський дипломат у Швейцарії намагався купити зброю перед Самітом миру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Російський дипломат у Швейцарії намагався купити зброю перед Самітом миру
Співробітник російського посольства намагався придбати зброю і небезпечні речовини
фото: Pixabay

Російського шпигуна у Швейцарії підозрюють у порушенні законів про військові матеріали та про заборону експорту зброї

У Швейцарії за кілька тижнів до Глобального саміту миру затримали російського дипломата, який намагався придбати вогнепальну зброю. Про це пише видання Tages-Anzeiger із посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.

За інформацією спецслужб, співробітник російського посольства у Берні намагався отримати зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії, зокрема, відвідав магазин, що належить швейцарсько-німецькому торговцю зброєю, але нічого не купив.

Генеральна прокуратура Швейцарії підтвердила, що в межах розслідування правоохоронці провели кілька обшуків, однак про затримання не повідомляється

Оскільки за міжнародним правом дипломати не можуть бути притягнуті до відповідальності в країні перебування, прокуратура виступила зі зверненням щодо зняття імунітету з підозрюваного. За інформацією Tages-Anzeiger, російський дипломат уже покинув Швейцарію.

Російського шпигуна у Швейцарії підозрюють у порушенні законів про військові матеріали та про заборону експорту зброї. До того ж, ще один підозрюваний перебуває під слідством за підозрою в порушенні законодавства про контроль за товарами.

Нагадаємо, близько 80 російських шпигунів перебувають у Швейцарії, що становить приблизно одну п'яту частину від загальної кількості агентів Росії в Європі.

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До слова, агентство Reuters уже опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру. Кулеба уточнив, що до комюніке зможуть приєднатися й ті країни, які не беруть участь у саміті.

Читайте також: 

Теги: прокуратура Швейцарія саміт шпигун слідство розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державне бюро розслідувань викрило масштабну систему катування в’язнів в українських колоніях
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи
29 травня, 22:46
Стали відомі нові подробиці падіння гвинтокрила Раїсі
Чи мала місце диверсія із гвинтокрилом Раїсі? Генштаб Ірану поставив крапку
30 травня, 09:41
Макрон висловив сподівання, що на Саміті буде окреслене підґрунтя продовольчої та ядерної безпеки
Президент Франції підтвердив участь у Глобальному саміті миру
7 червня, 22:02
фото: Георгій Біркадзе/Facebook
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
11 червня, 17:21
Стало відомо, про що йтиметься на Глобальному саміті миру
Саміт миру: швейцарське ЗМІ розкрило зміст підсумкової заяви
11 червня, 09:28
Ігор Жовква висловився про безпекову угоду із США
Україна та США розпочали роботу щодо реалізації безпекової угоди
15 червня, 21:11
Учора Путін озвучив нові умови миру
Шольц дав оцінку «мирній пропозиції» Путіна
15 червня, 12:31
Патріарх Варфоломій приєднався до комюніке саміту миру
Глобальний саміт миру: Вселенський патріарх Варфоломій приєднався до підписантів комюніке
17 червня, 19:59
У Швейцарії немає однозначної думки щодо майбутнього біженців
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
17 червня, 08:46

Соціум

У Росії заведено понад 10 тис. кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ
У Росії заведено понад 10 тис. кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ
Літак РФ порушив повітряний простір Швеції: країна викликала російського посла
Літак РФ порушив повітряний простір Швеції: країна викликала російського посла
Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові фото
Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові фото
Польща заборонила українським водіям працювати у таксі без отримання польських прав
Польща заборонила українським водіям працювати у таксі без отримання польських прав
У Варшаві затримано двох поляків за напад на українців
У Варшаві затримано двох поляків за напад на українців
Латвійський національний театр заборонив використання російської мови у виставах
Латвійський національний театр заборонив використання російської мови у виставах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
25K
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
20K
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
18K
Герой України, який збив найбільше ракет за одну ніч, склав рейтинг ефективності систем ППО
8918
Індія відмовляється від російських бронетранспортерів
8547
Як Північна Корея зустрічає Путіна: відео з центральних вулиць

Новини

Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Вчора, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua