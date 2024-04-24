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Петиція про демонтаж пам'ятника Михайлу Булгакову набрала необхідну кількість голосів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Петиція про демонтаж пам'ятника Михайлу Булгакову набрала необхідну кількість голосів
Петиція щодо Булгакова набрала необхідних 6 тис. голосів
фото з відкритих джерел

Також реформа чекає і на музей названий на честь письменника 

Петиція про демонтаж дошки+пам'ятника  письменнику Михайлу Булгакову, а також перейменування музею на його честь набрала необхідну кількість голосів. Про це повідомив активіст і автор петиції Олег Слабоспицький.

«Петиція щодо Міхаіла Булгакова набрала необхідних 6000 голосів. Усім дякую за голоси та поширення! Чекаємо на розгляд згідно з процедурою, щоб Київ нарешті позбавився пам'ятника та дошки Булгакову, а музей отримав нову назву та зміст», – написав Слабоспицький.

Петиція про демонтаж пам'ятника Михайлу Булгакову набрала необхідну кількість голосів фото 1

До відома, петиція була опублікована 8 квітня. «Прошу КМДА, КМВА, Київську міську раду здійснити організаційно-правові заходи щодо повного усунення (демонтажу) з публічного простору пам’ятника М. А. Булгакову (Андріївський узвіз 13), меморіальної дошки М. А. Булгакову (Андріївський узвіз 13), перейменування та зміни експозиції філії комунального Музею історії міста Києва - Літературно-меморіального музею М. Булгакова (Андріївський узвіз 13)», – йдеться у тексті звернення.

Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті визнав Михайла Булгакова символом російської імперської політики та оприлюднив фаховий висновок щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику до символіки російської імперської політик.

Експертна комісія вважає, що подальше перебування у публічному просторі пам'ятників або пам'ятних знаків письменника є російською пропагандою.

Також повідомляється, що нав'язливо декларована ним зневага до України закорінена в тому, що родину Булгакова прислали до Києва з Орловської губернії для колоніальної діяльності. Батько, російський богослов, викладач Київської духовної академії, був цензором, займався утисками української культури. Свідому стратегію блокування права української нації на окремий від Росії шлях продовжив і його син.

Михайло Булгаков упереджено й виразно негативно ставився до всього українського – українців, їхньої мови, культури, права на власну державу тощо, а його творчість безпосередньо пов'язана з глорифікацією російської імперської політики та неприхованою українофобією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти зняли з фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову.

Читайте також: Яка подальша доля музею та вулиць присвячених Булгакову: роз’яснення Інституту нацпамʼяті
Теги: письменник пам'ятник

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