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Орбан прокоментував свій візит до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Орбан прокоментував свій візит до Києва
Віктор Орбан сьогодні прибув до Києва
фото: соцмережі

«Метою угорського головування є сприяння вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом», – Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вранці 2 липня, це його перший візит за багато років. Згодом він прокоментував цю подію у Facebook.

«Метою угорського головування є сприяння вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Орбан жодного разу не відвідував Україну за каденції Володимира Зеленського, а також за попереднього президента Петра Порошенка. Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем. 

Раніше повідомлялося, що з 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Бельгію. Про це пише RTBF. Перераховуючи у своїй програмі пріоритети, Угорщина винесла на перше місце підвищення конкурентоспроможності Європи, «інтегруючи цю мету у всі розділи політики» Ради ЄС.

До слова, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати Угорщині право відмовитися від участі в операціях НАТО за межами Альянсу, якщо Віктор Орбан підтримає Україну. Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела. 

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Теги: Україна Київ Європейський союз Володимир Зеленський Угорщина Віктор Орбан

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