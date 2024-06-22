Головна Київ Новини
search button user button menu button

Влада відреагувала на чутки про вибух на київській теплоелектростанції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Влада відреагувала на чутки про вибух на київській теплоелектростанції
Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону
фото: «Київтеплоенерго» (ілюстративне)

КМДА нагадала про заборону поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів 

Теплоелектростанції (ТЕЦ) Києва працюють у штатному порядку. Інформація про нібито вибух на енергообʼєкті, яку поширили місцеві пабліки, не відповідає дійсності. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМДА).

«Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку», – йдеться в повідомленні.

КМДА нагадала, що в Україні діє воєнний стан та передбачені ним обмеження. Поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів – зоборонено.

«Наполегливо просимо медіа перевіряти інформацію перед тим, як поширювати сумнівні повідомлення на мільйонну аудиторію, створюючи колосальний ризик для роботи станцій та їх персоналу», – закликала столична влада.

Нагадаємо, що в Києві планують розмістити шість міні-ТЕЦ через нестачу електроенергії.

До слова, через нічний масований удар РФ по енергооб'єктах на території України змінені графіки відключення електроенергії. У суботу 22 червня обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій країні від 14:00 до 24:00.

Теги: Київ вибух ТЕЦ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом встановлення шаф резервного живлення почалося у 2018 році
Стало відомо, скільки світлофорів у Києві оснащено шафами резервного живлення
13 червня, 18:46
Пожежа у Броварському районі, 9 червня 2024 р.
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото)
9 червня, 13:10
На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки
На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ (фото)
7 червня, 18:13
У Деснянському районі зʼявився новий парклет
Диво чи марнотратство? Кияни обговорюють парклети у Деснянському районі (фото)
6 червня, 11:11
На заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м, до гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки
У Ростовській області після вибухів загорівся Новошахтинський НПЗ
6 червня, 02:39
Коли волонтерка почала фіксувати дії нападників на телефон, один із чоловіків вихопив пристрій та вдарив жінку по обличчю
Поліція затримала чоловіка, який напав на дружину військового у Києві (фото)
5 червня, 14:31
У Дніпрі пролунали вибухи: над містом підіймається стовп диму
У Дніпрі пролунали вибухи: над містом підіймається стовп диму
4 червня, 05:45
Правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й зазнав смертельного порізу шиї
Убивство підлітка у столичному фунікулері: справу підозрюваного передано до суду
29 травня, 12:20
Харків під обстрілом: пролунала серія вибухів
Харків під обстрілом: пролунала серія вибухів
25 травня, 01:11

Новини

У Києві підліток напав на ветерана війни, який вигулював собаку
У Києві підліток напав на ветерана війни, який вигулював собаку
Влада відреагувала на чутки про вибух на київській теплоелектростанції
Влада відреагувала на чутки про вибух на київській теплоелектростанції
Терміново вимкнути бойлери. Енергоаудитор звернувся до киян
Терміново вимкнути бойлери. Енергоаудитор звернувся до киян
Наруга над могилами захисників України: затриманій жінці повідомлено про підозру
Наруга над могилами захисників України: затриманій жінці повідомлено про підозру
У Бучі чоловік підірвав гранату в авто: він загинув
У Бучі чоловік підірвав гранату в авто: він загинув
Наруга над могилами воїнів: затриманій буде призначено судово-психіатричну експертизу
Наруга над могилами воїнів: затриманій буде призначено судово-психіатричну експертизу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
130K
Генерали – на фронт, скорочення ледарів у Генштабі та нові бригади. 10 ключових новацій Сирського
11K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
4331
Терміново вимкнути бойлери. Енергоаудитор звернувся до киян
3357
Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї – ISW
2925
Втрати ворога станом на 22 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Вчора, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Вчора, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
20 червня, 06:40

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua