Влада відреагувала на чутки про вибух на київській теплоелектростанції

Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону

КМДА нагадала про заборону поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів

Теплоелектростанції (ТЕЦ) Києва працюють у штатному порядку. Інформація про нібито вибух на енергообʼєкті, яку поширили місцеві пабліки, не відповідає дійсності. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМДА).

«Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку», – йдеться в повідомленні.

КМДА нагадала, що в Україні діє воєнний стан та передбачені ним обмеження. Поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів – зоборонено.

«Наполегливо просимо медіа перевіряти інформацію перед тим, як поширювати сумнівні повідомлення на мільйонну аудиторію, створюючи колосальний ризик для роботи станцій та їх персоналу», – закликала столична влада.

Нагадаємо, що в Києві планують розмістити шість міні-ТЕЦ через нестачу електроенергії.

До слова, через нічний масований удар РФ по енергооб'єктах на території України змінені графіки відключення електроенергії. У суботу 22 червня обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій країні від 14:00 до 24:00.