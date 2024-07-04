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Київ запасається паливом. Для чого це потрібно

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Київ запасається паливом. Для чого це потрібно
За відповідне рішення проголосували 76 обранців столичної громади
фото: КМДА

В умовах війни місто веде підготовку до можливих надзвичайних ситуацій

Київ збільшив міські резерви палива для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Таке рішення прийняли депутати Київради на пленарному засіданні у четвер, 4 липня. За відповідне рішення проголосували 76 обранців столичної громади.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київради ради Володимир Бондаренко, в умовах війни місто веде підготовку до можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у результаті ворожих терактів на території нашої країни та столиці зокрема.

«Міські резерви палива будуть збільшені, що дозволить місту відповідати на будь-які потреби в енергетичних ресурсах під час надзвичайних ситуацій. Цей крок є стратегічно важливим у контексті впровадження безпекових заходів. У разі виникнення надзвичайних обставин міська влада буде ефективно використовувати накопичені ресурси для запобігання та ліквідації наслідків, забезпечуючи безперебійне функціонування міста», – додав Бондаренко.

Нагадаємо, Київська міська рада збільшила суму відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами та управителями багатоквартирних житлових будинків.

До слова, у Києві помітили на багатоповерхівці сонячні панелі. Відповідні світлини оприлюднили в одній з місцевих спільнот. Водночас експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко у коментарі «Главкому» вказав на небезпеку таких нововведень.

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Теги: КМДА Київ бензин

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