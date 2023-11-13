Дубінський прибув до суду для обрання запобіжного заходу (відео)

Засідання проходитиме у закритому режимі

Народний депутат України Олександр Дубінський вже прибув до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Про це передають ЗМІ.

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Дубінський заявив журналістам, що в нього вже забрали п'ятий телефон. Сьогодні під час обшуків в нього вилучили ноутбук.

«Я вважаю, що це все є прямою калькою з путінського режиму, коли людині, яка говорить правду про владу, створюють максимально некомфортні умови для життя для того, аби він замовчав. Більше ніяких цілей я для цього не бачу», – заявив він.

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Початок судового засідання перенесли на годину (на 19:00), оскільки народний депутат запізнювався.

Згодом стало відомо, що засідання проходитиме у закритому режимі. Журналістів попросили покинути залу.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

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За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

13 листопада Дубінському оголосили підозру у держзраді.