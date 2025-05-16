Суд поламав плани Порошенка та його дружини, які рятують майно від санкцій

Адвокат Ілля Новіков заявив, що це рішення може бути оскаржене

Причина закриття провадження – відсутність предмета спору

Крижопільський районний суд на Вінниччині 16 травня ухвалив рішення про закриття провадження у справі за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна подружжя. Як передає «Главком», про це повідомляє Суспільне.

Засідання розпочалося о 10:00. У ньому взяли участь адвокати обох сторін: Ілля Новіков – представник Петра Порошенка, та Крістіна Мисенко – представниця Марини Порошенко.

Причина закриття провадження – відсутність предмета спору. Водночас адвокат Ілля Новіков заявив, що це рішення може бути оскаржене.

«Суддя постановила, що між Мариною і Петром Порошенками відсутній предмет спору. Ми вважаємо це юридично неправильним. Предмет спору існує тоді, коли подана позовна заява, відповідна до закону. Ця ситуація пов’язана з указом президента Зеленського про санкції щодо Петра Порошенка, і ніхто цього не приховує», – пояснив захисник.

Адвокат сказав, що справа не стосується переписування чи приховування майна, як це іноді інтерпретується.

"Мова йде про те, що Марина Порошенко, яка не перебуває під санкціями, не має змоги розпоряджатися чи повноцінно користуватися своєю половиною спільного майна. Вона звернулася до суду за захистом цього права, але суд у цьому їй відмовив", – сказав Новіков.

Позов до суду Марина Порошенко подала 27 березня 2025 року з позовною заявою про поділ майна подружжя. Згідно з декларацією Петра Порошенка, спільні активи подружжя становлять понад 17,1 млрд грн.

Нагадаємо, що дружина експрезидента Петра Порошенка Марина подала на нього позов до суду щодо поділу майна вартістю 17 млрд грн. Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснив, що позов не означає розлучення Порошенків: «Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси».

Раніше Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – йдеться у повідомленні НБУ.

До слова, експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». 16 квітня сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи», тому тепер справа розглядатиметься по суті у суді.