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Затримання командира 155-ї бригади: нардепи звернулися до ДБР із вимогою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Затримання командира 155-ї бригади: нардепи звернулися до ДБР із вимогою
Колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади під час судового засідання
фото: Суспільне

Політики вимагають службове розслідування за фактом порушенням принципу презумпції невинуватості Рюмшина

Народні депутати звернулися до Державного бюро розслідування через порушення презумпції невинуватості у справі колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина. Про це повідомила представниця комітету з національної безпеки Верховної Ради Ірина Фріз.

Парламентарка стверджує, що спікерка ДБР Ольга Чиканова у зверненні від 20 січня розповідала про розслідування, «по суті, констатуючи доведеність вини Рюмшина». Тому депутати звернулися до керівника ДБР Олексія Сухачова.

Політики вимагають ініціювати проведення службового розслідування за фактом порушенням принципу презумпції невинуватості співробітниками бюро та притягнути винних до дисциплінарної відповідальності. Також вони закликають вжити необхідних адміністративних заходів щодо запобігання вчиненню подібних дій з боку працівників ДБР.

Нагадаємо, 20 січня працівники ДБР затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади. За словами правоохоронців, він не реагував на правопорушення у своєму підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини бійцями.

Пізніше суд обрав запобіжний захід Рюмшину у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 90 млн грн.

Як повідомлялося, одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.

Згодом стало відомо про випадки дезертирства серед українських військових, які проходили навчання на території Франції.

До слова, головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України. Запланована перевірка передбачає аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та дотримання законодавства.

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Теги: ДБР депутат Дмитро Рюмшин

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