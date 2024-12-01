Україна сформувала нову потужну бригаду, але їй бракує критично важливої зброї – Forbes

155-ту механізовану бригаду було створено в травні, але до вересня вона існувала здебільшого на папері

Одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.

Як пише аналітик, 155-ту механізовану бригаду було сформовано в травні, але до вересня вона існувала здебільшого на папері, оскільки основна частина нової бригади – 2300 солдатів – проходили навчання у Франції, а кілька сотень солдатів із танкового батальйону 155-ї механізованої бригади прибули до Польщі, щоб пройти навчання разом із польською армією.

У результаті французи оснастили 155-ту механізовану бригаду самохідними гаубицями «Цезар», розвідувальними машинами AMX-10RC і важкими мінометами. Поляки передали 31 танк Leopard 2A4.

Як зазначає Акс, хоча 155-та механізована бригада – не найкраще оснащена українська бригада, але вона перебуває у верхньому ешелоні. Як один із важливих оперативних резервів України, вона має бути в змозі змінити на фронті будь-яку іншу виснажену бригаду.

Однак, за словами українського воєнкора Юрія Бутусова, у бригаді не вистачає безпілотників і радіоперешкод для боротьби з ними. Це проблема, оскільки безпілотники – найважливіші засоби спостереження і нападу з обох сторін у війні, пише аналітик.

«Як би не потребували допомоги старі українські бригади, для 155-ї механізованої бригади було б військовою помилкою вступати в бій без безпілотників або засобів захисту від них... Нестача, нехай і тимчасова, має зловісний характер. За 33 місяці, що минули з моменту нападу росіян, Україна значно розширила виробництво безпілотників і перешкод. Але як десятки нових бригад не задовольнили потреби України на фронті, так і мільйона чи більше безпілотників, які країна виробляє щороку, теж недостатньо», – пише Акс.

Нагадаємо, на сході Франції завершується підготовка української піхотної бригади, яка отримала назву «Анна Київська».

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