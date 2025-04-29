Порошенки ділять майно в суді на Вінниччині. Адвокат пояснив, чому дружина експрезидента зважилася на такий крок

Санкції, накладені на Петра Олексійовича, заважають Марині Порошенко нормально жити, стверджує захисник сімейства

29 квітня у Крижопільському районному суді на Вінниччині відбулося підготовче засідання у справі про поділ майна подружжя Порошенків, загальна вартість якого перевищує 17 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне. Вінниця». Як пояснив адвокат експрезидента Ігор Головань, санкції, накладені на Петра Порошенка, унеможливлюють вчинення будь-яких правочинів (будь-яка юридично важлива дія: щось даруєте, купуєте, робите послугу від його імені, – «Главком»).

«Стосовно Марини Порошенко жодних санкцій нема. Майно в них – спільне майно подружжя, це її майно, вона має право цим майном розпоряджатися, користуватися, управляти, робити все, що їй хочеться. Але цей санкційний указ, застосований до Петра Порошенка, незаконний, антиконституційний, він їй заважає», – сказав адвокат.

Що стосується майна, на яке претендуватиме Марина Порошенко, то адвокат зауважив: у родини є значні активи, і це відомо всім. Яке саме майно буде предметом претензій з боку дружини Порошенка, поки невідомо. Наступне засідання відбудеться 16 травня, воно буде закритим. Суддя Лариса Швець очікує від дружини Порошенка докази, які стосуються поділу майна подружжя.

Разом із тим адвокат Головань висловив міркування: ця судова справа настільки проста, і право позивача отримати свою частку майна настільки очевидне, що немає потреби в тому, що Марина Порошенко з'являлася на судові засідання.

Нагадаємо, що дружина експрезидента Петра Порошенка Марина подала на нього позов до суду щодо поділу майна вартістю 17 млрд грн. Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснив, що позов не означає розлучення Порошенків: «Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси».

Згодом на тлі гучної новини про судовий позов Марини Порошенко щодо поділу майна з чоловіком вартістю 17 млрд грн, експрезидент Петро Порошенко опублікував у Facebook новий пост. Він дав зрозуміти, що подружжя розлучатися не збирається.

Раніше Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – йдеться у повідомленні НБУ.

До слова, експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». 16 квітня сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи», тому тепер справа розглядатиметься по суті у суді.