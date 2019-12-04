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    Кримінал

    Хто причетний до замаху на Соболєва? Мати вбитого хлопчика зробила чергову заяву

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    Сьогодні В'ячеслав&nbsp;Соболєв оприлюднив імена ймовірних замовників замаху на нього. У списку, зокрема, був Олександр Грановський - Хто причетний до замаху на Соболєва? Мати вбитого хлопчика зробила чергову заяву
    Сьогодні В'ячеслав Соболєв оприлюднив імена ймовірних замовників замаху на нього. У списку, зокрема, був Олександр Грановський

    Дружина Соболєва розповіла про розмову з екснардепом Грановським

    Дружина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва Інна Соболєва заявила, що розмовляла з екснардепом Олександром Грановським і вважає, що він не причетний до вбивства її сина.

    Про це вона написала в Facebook.

    За її словами, з моменту їх з чоловіком заяви щодо кола осіб, можливо причетних до вбивства сина, пройшло кілька годин і за цей час вона поспілкувалася тільки з однією людиною — Олександром Грановським.

    «Я не слідчий, але серце матері все відчуває…Тож я можу впевнено сказати, що він не причетний до нашого горя… Тому прошу ЗМІ не спекулювати цією темою та не використовувати в політичних іграх», — написала вона.

    Нагадаємо, сьогодні депутат Соболєв оприлюднив імена ймовірних замовників замаху на нього. У списку, зокрема, був Олександр Грановський.

    Як відомо,  1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.

    Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

    В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

    Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

    Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

    Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.

    Двом затриманим молодикам оголошено підозру.

    Поліція розглядає три версії стрілянини.

    У МВС показали карабін, з якого ймовірно застрелили сина депутата Соболєва.

    4 грудня Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на два місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Андрія Лаврегу.

    Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.

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