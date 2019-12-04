Вбивство дитини депутата: суд заарештував підозрюваного без права на заставу
Андрій Лаврега буде перебувати під арештом два місяці
Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на два місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Андрія Лаврегу. Про це сказала журналістам спікер прокуратури Києва Надія Максимець.
«Суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних. Він, за версією слідства, здійснив постріл. Суддя підтримав безкомпромісну позицію прокурора - тримання під вартою без застави», - заявила Максимець.
Зазначається, що засідання суду тривало в закритому режимі.
Депутат Соболєв, який вийшов із зали суду до журналістів, сказав, що «отримує погрози вже чотири роки» і підозрює, хто стоїть за замахом на нього, в результаті якого загинув його син.
Раніше повідомлялося, що сьогодні суд у закритому режимі обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини депутата.
Як відомо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.
Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.
В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.
Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.
Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.
Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.
Двом затриманим молодикам оголошено підозру.
Поліція розглядає три версії стрілянини.
У МВС показали карабін, з якого ймовірно застрелили сина депутата Соболєва.
Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.