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    Вбивство дитини депутата: суд заарештував підозрюваного без права на заставу

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    <span>Андрій Лаврега підозрюється у замаху на депутата та вбивстві його трирічного сина&nbsp;</span> - Вбивство дитини депутата: суд заарештував підозрюваного без права на заставу
    Андрій Лаврега підозрюється у замаху на депутата та вбивстві його трирічного сина 

    Андрій Лаврега буде перебувати під арештом два місяці

    Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на два місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Андрія Лаврегу. Про це сказала журналістам спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

    «Суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних. Він, за версією слідства, здійснив постріл. Суддя підтримав безкомпромісну позицію прокурора - тримання під вартою без застави», - заявила Максимець.

    Зазначається, що засідання суду тривало в закритому режимі.

    Депутат Соболєв, який вийшов із зали суду до журналістів, сказав, що «отримує погрози вже чотири роки» і підозрює, хто стоїть за замахом на нього, в результаті якого загинув його син.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні суд у закритому режимі обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини депутата.

    Як відомо,  1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.

    Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

    В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

    Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

    Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

    Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.

    Двом затриманим молодикам оголошено підозру.

    Поліція розглядає три версії стрілянини.

    У МВС показали карабін, з якого ймовірно застрелили сина депутата Соболєва.

    Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.

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