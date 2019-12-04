Вбивство дитини депутата: суд заарештував підозрюваного без права на заставу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Лаврега підозрюється у замаху на депутата та вбивстві його трирічного сина

Андрій Лаврега буде перебувати під арештом два місяці

Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на два місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Андрія Лаврегу. Про це сказала журналістам спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

«Суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних. Він, за версією слідства, здійснив постріл. Суддя підтримав безкомпромісну позицію прокурора - тримання під вартою без застави», - заявила Максимець.

Зазначається, що засідання суду тривало в закритому режимі.

Депутат Соболєв, який вийшов із зали суду до журналістів, сказав, що «отримує погрози вже чотири роки» і підозрює, хто стоїть за замахом на нього, в результаті якого загинув його син.

Раніше повідомлялося, що сьогодні суд у закритому режимі обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини депутата.

Як відомо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.

Двом затриманим молодикам оголошено підозру.

Поліція розглядає три версії стрілянини.

У МВС показали карабін, з якого ймовірно застрелили сина депутата Соболєва.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.